Buenos Aires, 24 noviembre (NA) - Leonardo Ponzio podrá contar nuevamente con Gonzalo Montiel para el partido que River Plate disputará contra Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura, luego de haber cumplido con la sanción correspondiente tras su expulsión en el Superclásico ante Boca Juniors.

Montiel ocupará el lugar de Giovanni González en el once inicial. Por otro lado, el cuerpo técnico está evaluando el estado físico de Marcos Acuña y Lucas Beltrán, quienes presentaron molestias durante el partido ante Lanús en octavos de final.

Acuña sufrió una molestia en su aductor izquierdo, mientras que Beltrán tuvo una torcedura en su tobillo derecho. Ambos fueron reemplazados en la segunda mitad por Francisco Ortega y Sebastián Driussi, respectivamente.

Estos son los únicos cambios que Ponzio está considerando para el encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Alta Córdoba este fin de semana. Tanto Ortega como Driussi han demostrado su capacidad para competir por un lugar en el equipo titular.

En cuanto a Montiel, su regreso es fundamental, ya que es el titular indiscutido en su posición y solo se perdió los encuentros ante Aldosivi y Lanús por su expulsión. El Tribunal de Disciplina decidió reducir su sanción de tres a dos partidos tras el descargo realizado por el jugador y el club.

Ponzio tiene claro que buscará consolidar el juego del equipo tras la victoria 3 a 1 sobre Lanús, a pesar de que en algunos momentos del partido no se mostró el mejor rendimiento. A excepción de las dudas por lesiones, el resto del equipo se mantendría sin cambios.

De esta manera, River formaría ante Instituto con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.

Además, el mediocampista Aníbal Moreno fue operado exitosamente de una discopatía lumbar que le había impedido jugar con regularidad. A pesar de haber intentado recuperarse con tratamientos no invasivos, el cuerpo médico decidió que la cirugía era la mejor opción para que se reincorpore al equipo en la pretemporada que comenzará en enero.