Daiana Bernengo es una influencer de cocina que ganó popularidad en Instagram al compartir recetas económicas, abundantes y rendidoras. Con casi 210 mil seguidores, construyó una comunidad a partir de videos en los que muestra cómo cocinar para una familia numerosa y aprovechar al máximo los alimentos.

Sin embargo, en los últimos meses recibió varias propuestas de agencias vinculadas a casinos y apuestas online. Una de ellas le ofreció $1.400.000 por semana a cambio de publicar un enlace por día. Pese a la importante suma, decidió rechazarlas porque considera que ese tipo de publicidad no coincide con los valores que transmite en sus redes.

“Mi contenido siempre fue real, humilde, digno, genuino. Creo que eso es lo que traspasó la pantalla desde el día uno y por eso la gente me sigue y me apoya. Va contra mis principios, mi moral y la imagen que construí en las redes”, explicó en diálogo con Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La decisión tiene un peso particular por su situación económica. Bernengo contó que vive al día junto a su pareja, quien trabaja como albañil, y sus cuatro hijas. Además, su madre vive con ella y necesita asistencia. “Hubiesen sido súper salvadoras. Es súper tentador ganar un millón cuatrocientos mil pesos por semana y me solucionaría la vida, como quien dice. Porque necesidades tenemos todos”, reconoció.

La influencer explicó que comenzó a compartir sus preparaciones porque cocina diariamente para siete personas y buscaba alternativas económicas sin resignar sabor ni cantidad. Entre sus publicaciones enseña a desarmar un pollo, preparar supremas rellenas y organizar un emprendimiento gastronómico. Su cuenta creció rápidamente desde que la abrió en mayo de este año.

También señaló que recibe mensajes de familias afectadas por la ludopatía y las apuestas online. “Me han mandado un montón de mensajes de familias que tienen hijos perdidos en eso. Es como un vicio más, es horrible: familias destruidas, endeudadas”, sostuvo.

Pese a las dificultades, Bernengo aseguró que sus hijas son su principal motivación para seguir adelante. “La situación está difícil para todos en general, pero toca seguir”, expresó. Su cuenta de Instagram es @una_valientemujer.

Informe de Fernando Carrafiello.