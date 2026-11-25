FOTO: Indagan al profesor de rugby por agresión a un hombre en una pizzería de Córdoba

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) – El profesor de rugby que fue detenido por agredir a un hombre en una pizzería de la provincia de Córdoba, Martín Roberto Díaz, se encuentra siendo indagado este miércoles por la fiscal Paula Bruera. Según fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, el acusado optó por declarar durante la audiencia.

Díaz está imputado en un caso donde se le atribuyen delitos de lesiones graves, amenazas y violación de domicilio contra Mauro Sampietro, quien resultó con heridas visibles en el rostro a raíz de la agresión que tuvo lugar en el establecimiento gastronómico.

El incidente se produjo el sábado 7 de noviembre, cuando Díaz atacó a Sampietro, quien es médico, tras acusarlo de "mirar" a su esposa. Como resultado de la golpiza, la víctima presenta una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, aunque sin desplazamiento.

Además, se ha conocido que el profesor cuenta con antecedentes por incidentes similares. En junio de 2024, un joven de 19 años, Eric Labiuk, denunció haber sido golpeado por Díaz durante una discusión relacionada con el tránsito.

A medida que se espera una resolución sobre el futuro judicial de Díaz, se ha informado que fue despedido de la empresa AstraZeneca, donde trabajaba desde el año anterior, y que ha sido apartado del Club Universitario de Córdoba, donde se desempeñaba como profesor de rugby.