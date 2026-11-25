Indagan al profesor de rugby por agresión a un hombre en una pizzería de Córdoba
Martín Roberto Díaz declara ante la fiscal Paula Bruera en la causa por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.
FOTO: Indagan al profesor de rugby por agresión a un hombre en una pizzería de Córdoba
Buenos Aires, 25 noviembre (NA) – El profesor de rugby que fue detenido por agredir a un hombre en una pizzería de la provincia de Córdoba, Martín Roberto Díaz, se encuentra siendo indagado este miércoles por la fiscal Paula Bruera. Según fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, el acusado optó por declarar durante la audiencia.
Díaz está imputado en un caso donde se le atribuyen delitos de lesiones graves, amenazas y violación de domicilio contra Mauro Sampietro, quien resultó con heridas visibles en el rostro a raíz de la agresión que tuvo lugar en el establecimiento gastronómico.
El incidente se produjo el sábado 7 de noviembre, cuando Díaz atacó a Sampietro, quien es médico, tras acusarlo de "mirar" a su esposa. Como resultado de la golpiza, la víctima presenta una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, aunque sin desplazamiento.
Además, se ha conocido que el profesor cuenta con antecedentes por incidentes similares. En junio de 2024, un joven de 19 años, Eric Labiuk, denunció haber sido golpeado por Díaz durante una discusión relacionada con el tránsito.
A medida que se espera una resolución sobre el futuro judicial de Díaz, se ha informado que fue despedido de la empresa AstraZeneca, donde trabajaba desde el año anterior, y que ha sido apartado del Club Universitario de Córdoba, donde se desempeñaba como profesor de rugby.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Martín Roberto Díaz?
Se encuentra indagado por la fiscal Paula Bruera por agredir a un hombre en una pizzería de Córdoba.
¿Qué delitos se le imputan?
Díaz enfrenta cargos por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.
¿Quién es la víctima?
La víctima es Mauro Sampietro, un médico que sufrió heridas en el rostro durante el ataque.
¿Cuándo sucedió el incidente?
El ataque ocurrió el sábado 7 de noviembre.
¿Qué antecedentes tiene Díaz?
Díaz tiene un historial de agresiones, incluyendo un caso de violencia durante una discusión de tránsito.
[Fuente: Noticias Argentinas]