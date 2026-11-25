Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) — La Embajada de Estados Unidos ha instado a sus ciudadanos a evitar cualquier viaje a Ucrania en respuesta a los continuos ataques aéreos provenientes de Rusia. Esta recomendación fue divulgada a través de un comunicado de la misión diplomática, que fue citado por el medio local Ukrinform.

"Se advierte a los estadounidenses que los ataques con misiles y drones rusos siguen representando una amenaza para todas las regiones de Ucrania, pueden ocurrir en cualquier momento, con poco o ningún aviso previo," se detalla en el informe, el cual fue replicado por la Agencia Noticias Argentinas.

El comunicado también incluye una advertencia del "Departamento de Estado" que menciona que "A los hombres de entre 23 y 60 años que poseen la ciudadanía ucraniana (incluidos aquellos con doble nacionalidad) se les podría prohibir salir del país; bajo la ley marcial, podrían ser reclutados para el servicio militar."

"Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania que activen las notificaciones en la aplicación de alertas de ataques aéreos, conozcan la ubicación del refugio más cercano y cumplan con las restricciones propias de la ley marcial," continúa el comunicado oficial de la embajada.

Cinco regiones sin suministro eléctrico

El informe también señala que "los consumidores de cinco regiones de Ucrania se encuentran sin suministro eléctrico debido a los ataques rusos".

Melania Trump y los niños de Rusia y Ucrania

En un contexto diferente, la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, ha contribuido a la reunificación de un séptimo grupo de niños ucranianos y rusos con sus familias.

Esto eleva a 43 el número total de niños que han participado en estas reunificaciones durante el conflicto, según lo anunciado por la Casa Blanca el pasado miércoles.

"Este es el ejemplo más reciente de las intervenciones modestas pero tangibles de la primera dama para abordar la guerra de Rusia en Ucrania, que comenzó hace casi cinco años. Su esposo, el presidente Donald Trump, había prometido negociar una pronta solución al conflicto, pero ha reconocido que ha sido más difícil de lo que esperaba," indica un informe de la agencia The Associated Press.

La primera dama extendió un comunicado en el que señala que "los niños de esta región del mundo, como los niños de todas partes, no pueden comprender por qué la geografía y el gobierno los han expuesto a los horrores de la guerra."

"Como adultos, es nuestro imperativo moral elevar a nuestros hijos por encima de las divisiones que alimentan la guerra para restaurar de inmediato las alegrías sencillas de la vida," concluyó.

Melania Trump aclaró que la reunificación de estos nueve niños con sus familias se realizó con la colaboración de los líderes rusos y ucranianos.