En el marco del 25 de noviembre, el Gobierno de Santa Fe presentó una campaña de concientización para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres. Bajo las consignas “No estás sola”, “Metete”, “No seas cómplice” y “Llamá al 911”, la iniciativa busca promover las denuncias y comprometer a familiares, amigos y vecinos ante situaciones de violencia.

Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, la vocera provincial, Virginia Coudannes, junto a funcionarias de las áreas de Mujeres, Género y Diversidad y de Justicia y Seguridad, expuso los principales indicadores y las herramientas disponibles. “Denunciar la violencia hace que le pongamos fin”, sostuvo Coudannes, quien remarcó que existe un Estado dispuesto a escuchar y dar respuestas.

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De acuerdo con los datos oficiales, la Guardia de Violencia de Género Provincial recibió 2.993 llamadas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026. En ese período se contabilizaron 2.991 nuevos casos y otros 3.706 que continúan en curso y bajo abordaje. El dispositivo tiene cobertura en los 19 departamentos santafesinos.

La campaña también busca que las personas que conocen o presencian situaciones de violencia intervengan y soliciten ayuda. Entre el 26 de octubre y el 22 de noviembre alcanzó más de 17,7 millones de impresiones en redes sociales y registró 5,6 millones de reproducciones. “Hay una persona atrás de ese teléfono que está para dar una respuesta”, señaló Coudannes al convocar a llamar al 911.

Otro de los ejes presentados fue el uso de dispositivos duales para proteger a las víctimas y controlar a los agresores. Actualmente hay 54 dispositivos activos en Santa Fe y otros 200 disponibles para su implementación, aunque su colocación depende de una disposición judicial. Georgina Orciani, funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad, reclamó mayor intervención de los tribunales para ampliar su utilización. “Tenemos que cuidar a la víctima”, afirmó.

En ese sentido, Orciani pidió al Poder Judicial que agilice las resoluciones necesarias para poner en funcionamiento estas herramientas y sostuvo que el objetivo es que más mujeres puedan acceder a medidas concretas de protección. Además, las funcionarias destacaron el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo provincial, que ya obtuvo media sanción en el Senado y propone un régimen integral de prevención, detección temprana y protección ante situaciones de violencia de género.

Por otra parte, los datos del Observatorio de Seguridad Pública, con corte al 20 de noviembre de 2026, registraron 35 muertes violentas de mujeres en la provincia: 26 fueron clasificadas como femicidios y una como transfemicidio. También se informó que 10 femicidas se suicidaron. Las cifras fueron presentadas en el marco de una jornada que busca visibilizar la problemática y reforzar los mecanismos de prevención y asistencia.