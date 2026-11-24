FOTO: Gordon: la serie argentina que recreó los años '70 con más de 200 sets y 3.700 extras

Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- La serie "Gordon", que tiene como protagonista a Rodrigo de la Serna y es dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, se ha destacado por su ambiciosa producción, la cual requirió un total de 109 jornadas de rodaje. En este proceso, participaron 258 actores y actrices y se contó con el apoyo de 3.720 extras, además de más de 200 sets diseñados para recrear la Argentina de los años 70.

El thriller está basado en hechos reales y se inspira en las novelas "Gordon" y "Gordon, el aniquilador" del autor Marcelo Larraquy. La producción demandó cuatro meses de preproducción y reunió a un equipo de 163 técnicos, al que se sumaron 310 profesionales adicionales durante el rodaje, que se llevó a cabo entre julio y diciembre de 2025.

Uno de los retos más significativos fue recrear escenarios históricos. Para ello, se intervinieron 98 locaciones y se utilizaron 611 vehículos de época, además de más de 50.000 objetos de utilería.

Entre las locaciones recreadas se encuentran la cárcel de Devoto, el banco de Bariloche y el centro clandestino de detención Automotores Orletti. También se construyó desde cero la capilla del padre Carlos Mugica, una tarea que se completó en un tiempo récord de menos de dos semanas.

Las escenas de acción de la serie requirieron la colaboración de 28 especialistas en riesgo y el uso de 230 armas de utilería adaptadas para disparos de fogueo. Durante el rodaje, se llevaron a cabo aproximadamente 1.100 disparos.

Además, la producción incluyó seis planos secuencia, destacando el robo al banco de Bariloche que aparece en el primer episodio, con una duración de cerca de seis minutos.

Para lograr esta escena, fue necesario coordinar a más de 200 personas entre el equipo técnico y proveedores. La secuencia se repitió 21 veces hasta alcanzar el resultado deseado.

El director Pablo Trapero comentó sobre este trabajo: "Nuestro plano necesitaba la misma precisión que el plan de Gordon". En la fase de postproducción, se trabajó en 720 planos con efectos visuales, que sirvieron para reconstruir escenarios históricos, eliminar elementos contemporáneos y completar la ambientación de la narrativa.

La serie narra la transformación de Aníbal Gordon, un delincuente común que, sin dejar de lado sus actividades ilícitas, se convierte en un agente paraestatal durante la violencia política de la década del 70 en Argentina. A través de este personaje, inspirado en hechos reales, la ficción propone un recorrido por ese periodo crítico de la historia nacional, apoyándose en las investigaciones y libros de Larraquy.