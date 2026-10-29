Johnny Depp, DiCaprio y Jolie: las celebridades que usan sus fortunas para cuidar el planeta

Por Susana Manzelli

En Estados Unidos y otros países, varias celebridades destinaron parte de sus fortunas a la compra de terrenos, islas y grandes propiedades con un objetivo que va más allá de la inversión inmobiliaria: preservar la naturaleza y frenar el avance de la urbanización, la tala y la explotación de los recursos naturales.

Uno de los casos mencionados es el de Johnny Depp, quien adquirió una isla de 18 hectáreas en las Bahamas por 3,6 millones de dólares en 2004. El actor, que conoció el lugar durante el rodaje de Piratas del Caribe, impulsó medidas para proteger el entorno e instaló un sistema de energía solar. Por su parte, Leonardo DiCaprio compró una isla en Chile, conocida como la Pequeña Galápagos, con la intención de contribuir a frenar la minería y la tala y promover su conservación.

Angelina Jolie también se involucró en la protección ambiental en Camboya, donde trabaja desde hace más de dos décadas a través de su fundación. Según el repaso, impulsó un proyecto de conservación de unas 60.000 hectáreas para preservar la vida silvestre. En tanto, Clint Eastwood adquirió 54 hectáreas a orillas del río Carmel, en California, y las cedió a un fideicomiso ambiental para convertirlas en un refugio natural.

Otros famosos también destinaron propiedades a iniciativas de conservación. Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas en Santa Mónica al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos para completar un sendero protegido y evitar la urbanización de la zona. Brad Pitt, por su parte, adquirió el histórico Château Miraval, en la Provenza francesa, una propiedad de unas 500 hectáreas donde se desarrollaron prácticas de agricultura ecológica y cuidado de los bosques.

La lista incluye además a otras figuras que aportaron terrenos para preservar espacios naturales, como Colson y Paul Newman, quien junto con su esposa donó más de 15 hectáreas para crear una reserva. Estas iniciativas muestran cómo algunas celebridades ponen parte de sus recursos económicos al servicio de la conservación ambiental, con proyectos orientados a proteger ecosistemas y limitar el impacto de la actividad humana.