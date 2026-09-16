Vecinos de El Challao en Mendoza piden obras para evitar inundaciones ante el fenómeno del superniño

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Unas 1.500 personas que residen en la zona del pedemonte hacia el oeste de El Challao temen por las crecidas a propósito del fenómeno del superniño y las tormentas, y reclaman obras al respecto.

Gustavo Yarzabal, vocero de los vecinos, expresó: "Para un grupo de vecinos es imposible hacer un terraplén de 500 metros para un desvío".

El representante agregó: "La problemática que tenemos ya pasó del privado, somos muchos vecinos, somos 600 familias, somos 1.500 personas".

Informe de Facundo Di María