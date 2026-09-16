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Vecinos de El Challao en Mendoza piden obras para evitar inundaciones ante el fenómeno del superniño

Cerca de 1.500 personas en El Challao temen por crecidas por el fenómeno del superniño y piden soluciones urgentes.

16/09/2026 | 13:15Redacción Cadena 3

Perspectiva Mendoza

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Crecidas y temores: vecinos exigen soluciones

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    Audio. Vecinos de Challao en Mendoza piden obras para evitar inundaciones ante el fenómeno del superniño

    Panorama Federal

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Unas 1.500 personas que residen en la zona del pedemonte hacia el oeste de El Challao temen por las crecidas a propósito del fenómeno del superniño y las tormentas, y reclaman obras al respecto.

Gustavo Yarzabal, vocero de los vecinos, expresó: "Para un grupo de vecinos es imposible hacer un terraplén de 500 metros para un desvío".

El representante agregó: "La problemática que tenemos ya pasó del privado, somos muchos vecinos, somos 600 familias, somos 1.500 personas".

Informe de Facundo Di María

Lectura rápida

¿Cuántas personas están afectadas?
Unas 1.500 personas que residen en la zona del pedemonte hacia el oeste del Challao.

¿Qué fenómeno está causando preocupación?
El fenómeno del superniño y las tormentas.

¿Quién es el vocero de los vecinos?
Gustavo Yarzabal es el vocero de los vecinos.

¿Cuántas familias están involucradas en la problemática?
Son 600 familias afectadas.

¿Qué reclaman los vecinos?
Reclaman obras para enfrentar las crecidas.

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