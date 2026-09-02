Un hombre intentó pagar una multa de $2,3 millones con un comprobante falso en Tucumán

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Un hombre enfrenta acusaciones graves tras intentar abonar con un comprobante falso una multa de 2,3 millones de pesos por alcoholemia positiva en Tucumán.

Según la Fiscalía, el acusado solicitó los datos bancarios del municipio de Banda del Río Salí, donde transfirió solamente un peso. Posteriormente, adulteró el comprobante para simular un pago total.

Con esta maniobra, logró recuperar su camioneta y su documentación, pero el engaño fue detectado en una revisión posterior.

Actualmente, el hombre está acusado de defraudación agravada contra la Administración Pública y uso de documento adulterado.

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