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Un hombre intentó pagar una multa de $2,3 millones con un comprobante falso en Tucumán

Acusan a un hombre en Tucumán de defraudación agravada tras intentar pagar una multa de 2.300.000 pesos con un comprobante adulterado. La Fiscalia investiga el caso.

02/09/2026 | 09:41Redacción Cadena 3

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Policía de Tucumán. (Foto: ilustrativa)

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Un hombre enfrenta acusaciones graves tras intentar abonar con un comprobante falso una multa de 2,3 millones de pesos por alcoholemia positiva en Tucumán.

Según la Fiscalía, el acusado solicitó los datos bancarios del municipio de Banda del Río Salí, donde transfirió solamente un peso. Posteriormente, adulteró el comprobante para simular un pago total.

Con esta maniobra, logró recuperar su camioneta y su documentación, pero el engaño fue detectado en una revisión posterior.

Actualmente, el hombre está acusado de defraudación agravada contra la Administración Pública y uso de documento adulterado.

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Lectura rápida

¿Qué hizo el hombre? Intentó abonar una multa de 2,3 millones de pesos con un comprobante falso.

¿Quién está involucrado en el caso? Un hombre acusado por la Fiscalía de defraudación y uso de documento adulterado.

¿Cuándo ocurrió el intento de fraude? El incidente se relaciona con una multa por alcoholemia positiva.

¿Dónde sucedió el hecho? En el municipio de Banda del Río Salí, Tucumán.

¿Cómo fue descubierto el engaño? El fraude fue detectado durante una revisión posterior a la recuperación de su camioneta.

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