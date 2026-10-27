Tomaron de rehén a un penitenciario en Mendoza y su madre y su tía murieron cuando iban a ayudarlo

Una dramática situación se vivió este martes en Mendoza, donde dos presos tomaron de rehén a un agente penitenciario en la cárcel Boulogne Sur Mer. En medio de la emergencia, la madre y la tía del guardia murieron en un accidente de tránsito cuando viajaban para intentar ayudarlo.

El hecho comenzó durante la madrugada en el complejo penitenciario ubicado en la ciudad de Mendoza. Según la información difundida, los internos Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci secuestraron al agente Mauro Zugasti y le robaron el teléfono celular.

Con ese dispositivo, los reclusos filmaron la situación y publicaron videos desde las redes sociales de la propia víctima. El material habría sido utilizado para enviar un mensaje intimidatorio a la familia del penitenciario, que reside en la localidad mendocina de La Paz.

El accidente en el que murieron la madre y la tía del agente

Al enterarse de lo que sucedía, la madre y la tía de Zugasti buscaron ayuda para llegar hasta el complejo penitenciario. Las autoridades municipales les facilitaron una camioneta y dispusieron acompañantes para que pudieran trasladarse de urgencia.

Sin embargo, el viaje terminó en tragedia antes de que llegaran al penal. La camioneta en la que se movilizaban impactó contra un árbol y dos de sus ocupantes murieron en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Ana Estrada y Alejandra Flores, madre y tía del agente penitenciario, respectivamente. En total, cinco personas viajaban en el vehículo al momento del choque.

Siete horas de negociación y un operativo de rescate

Mientras los familiares intentaban llegar al complejo, las autoridades penitenciarias desarrollaban un operativo para liberar al agente y resolver la toma de rehén.

El procedimiento se extendió durante siete horas y terminó con la rendición de los internos. Tras el desenlace, los dos reclusos fueron trasladados a una unidad de máxima seguridad, bajo estrictas condiciones.

El episodio provocó una fuerte conmoción en Mendoza, tanto por la toma de rehén como por la muerte de las dos mujeres que viajaban para asistir al agente. El caso también reavivó los reclamos por mayores medidas de seguridad en los establecimientos penitenciarios.

Informe de Laura Carbonari