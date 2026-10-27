Tomaron de rehén a un penitenciario en Mendoza y su madre y su tía murieron cuando iban a ayudarlo
Una pesadilla se desató en el penal de Boulogne Sur Mer tras la toma de rehenes que terminó con la muerte de dos mujeres. El gobernador Cornejo tomó medidas ante el hecho.
27/10/2026 | 16:09Redacción Cadena 3
FOTO: Rehenes y tragedia: la noche infernal en Boulogne Sur Mer
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Audio. Dos presos secuestraron a un penitenciario, pidieron rescate y familiares murieron rumbo al penal
Panorama Federal
Una dramática situación se vivió este martes en Mendoza, donde dos presos tomaron de rehén a un agente penitenciario en la cárcel Boulogne Sur Mer. En medio de la emergencia, la madre y la tía del guardia murieron en un accidente de tránsito cuando viajaban para intentar ayudarlo.
El hecho comenzó durante la madrugada en el complejo penitenciario ubicado en la ciudad de Mendoza. Según la información difundida, los internos Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci secuestraron al agente Mauro Zugasti y le robaron el teléfono celular.
Con ese dispositivo, los reclusos filmaron la situación y publicaron videos desde las redes sociales de la propia víctima. El material habría sido utilizado para enviar un mensaje intimidatorio a la familia del penitenciario, que reside en la localidad mendocina de La Paz.
El accidente en el que murieron la madre y la tía del agente
Al enterarse de lo que sucedía, la madre y la tía de Zugasti buscaron ayuda para llegar hasta el complejo penitenciario. Las autoridades municipales les facilitaron una camioneta y dispusieron acompañantes para que pudieran trasladarse de urgencia.
Sin embargo, el viaje terminó en tragedia antes de que llegaran al penal. La camioneta en la que se movilizaban impactó contra un árbol y dos de sus ocupantes murieron en el lugar.
Las víctimas fueron identificadas como Ana Estrada y Alejandra Flores, madre y tía del agente penitenciario, respectivamente. En total, cinco personas viajaban en el vehículo al momento del choque.
Siete horas de negociación y un operativo de rescate
Mientras los familiares intentaban llegar al complejo, las autoridades penitenciarias desarrollaban un operativo para liberar al agente y resolver la toma de rehén.
El procedimiento se extendió durante siete horas y terminó con la rendición de los internos. Tras el desenlace, los dos reclusos fueron trasladados a una unidad de máxima seguridad, bajo estrictas condiciones.
El episodio provocó una fuerte conmoción en Mendoza, tanto por la toma de rehén como por la muerte de las dos mujeres que viajaban para asistir al agente. El caso también reavivó los reclamos por mayores medidas de seguridad en los establecimientos penitenciarios.
Informe de Laura Carbonari
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el penal de Boulogne Sur Mer? Dos internos tomaron como rehén al agente Mauro Zugasti y extorsionaron a su familia.
¿Quiénes fueron las víctimas del accidente? La madre y la tía del agente Mauro Zugasti fallecieron en un accidente mientras se dirigían a ayudarlo.
¿Cuándo sucedió el incidente? La pesadilla comenzó cerca de las dos de la madrugada.
¿Dónde ocurrió el accidente vehicular? En el kilómetro mil de la ruta 7 San Martín.
¿Por qué se suspendieron las visitas a los agresores? El gobernador Cornejo confirmó que los agresores permanecerán en aislamiento y se les suspendieron las visitas por 60 días.