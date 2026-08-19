Santa Fe implementa baja de edad de imputabilidad desde septiembre para adolescentes de 14 años

Desde septiembre, la provincia de Santa Fe aplicará la baja de edad de imputabilidad, alcanzando a adolescentes desde los 14 años. La vocera del gobierno, Virginia Coudanes, afirmó que la provincia está lista para la implementación del nuevo régimen a partir del 5 de septiembre.

Coudanes destacó que "en Santa Fe ya estamos preparados para aplicar la baja de edad de imputabilidad" y que no se requieren nuevas estructuras ni recursos humanos para su implementación. "Tenemos todo el sistema dispuesto para empezar a aplicar esta normativa", agregó.

El régimen contempla tanto medidas alternativas como privativas de la libertad, incluyendo prisión domiciliaria y establecimientos de puertas abiertas. Coudanes precisó que estos establecimientos ya están disponibles en la provincia y que existe un régimen similar al penitenciario para otros casos.

La iniciativa busca reforzar la respuesta estatal ante delitos cometidos por adolescentes, asegurando que cada situación será evaluada y atendida de acuerdo a la gravedad de los hechos.

Informe de Emiliano Guardia