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Santa Fe implementa baja de edad de imputabilidad desde septiembre para adolescentes de 14 años

El gobierno de Santa Fe aplicará desde septiembre la baja de edad de imputabilidad a adolescentes desde los 14 años, con medidas alternativas y privativas de la libertad.

19/08/2026 | 15:30Redacción Cadena 3

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Santa Fe baja la edad de imputabilidad

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Desde septiembre, la provincia de Santa Fe aplicará la baja de edad de imputabilidad, alcanzando a adolescentes desde los 14 años. La vocera del gobierno, Virginia Coudanes, afirmó que la provincia está lista para la implementación del nuevo régimen a partir del 5 de septiembre.

Coudanes destacó que "en Santa Fe ya estamos preparados para aplicar la baja de edad de imputabilidad" y que no se requieren nuevas estructuras ni recursos humanos para su implementación. "Tenemos todo el sistema dispuesto para empezar a aplicar esta normativa", agregó.

El régimen contempla tanto medidas alternativas como privativas de la libertad, incluyendo prisión domiciliaria y establecimientos de puertas abiertas. Coudanes precisó que estos establecimientos ya están disponibles en la provincia y que existe un régimen similar al penitenciario para otros casos.

La iniciativa busca reforzar la respuesta estatal ante delitos cometidos por adolescentes, asegurando que cada situación será evaluada y atendida de acuerdo a la gravedad de los hechos.

Informe de Emiliano Guardia

Lectura rápida

¿Qué medida implementará Santa Fe? La provincia aplicará la baja de edad de imputabilidad, alcanzando a adolescentes desde los 14 años.

¿Quién afirmó que la provincia está lista? La vocera del gobierno, Virginia Caudanes, lo afirmó.

¿Cuándo comenzará la implementación? La implementación comenzará el 5 de septiembre.

¿Qué tipo de medidas incluye el nuevo régimen? Incluye medidas alternativas y privativas de la libertad, como prisión domiciliaria y establecimientos de puertas abiertas.

¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? Busca reforzar la respuesta estatal ante delitos cometidos por adolescentes, evaluando cada situación según la gravedad de los hechos.

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