Naturgy libera el cupo de gas en Salta: un alivio para la industria local tras la restricción
El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Fazio, confirma que Naturgy levantó la restricción del 50% de gas, esencial para la planificación industrial.
10/09/2026 | 14:48Redacción Cadena 3
FOTO: Gas en el norte: ¿un respiro para la industria?
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Panorama Federal
El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Fazio, confirmó a Cadena 3 que Naturgy liberó el cupo del 50% de gas.
“Se liberó la restricción, fueron tres días de restricción, entonces es muy difícil planificar”, indicó Fascio.
El empresario se mostró optimista sobre el futuro, destacando que “estamos a la espera de que el año que viene, con algunas obras que se están terminando y con la reasignación del recurso, después de que la asignación del recurso para el norte fue disminuido en aproximadamente un 35%”.
Fazio explicó que “la cantidad de gas que teníamos asignada en el norte grande se disminuyó en casi 1.300.000 metros cúbicos diarios y eso hizo que lleguemos a este nivel de problema que estamos sufriendo todavía el día de hoy”.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Quién confirmó la liberación del cupo de gas?
Julio Fascio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, confirmó la noticia a Cadena 3.
¿Qué medida tomó Naturgy?
Naturgy liberó el cupo del 50% de gas.
¿Cuánto tiempo duró la restricción?
La restricción duró tres días.
¿Qué porcentaje se redujo la asignación de gas para el norte?
La asignación de gas para el norte se disminuyó en aproximadamente un 35%.
¿Cuántos metros cúbicos diarios se redujeron en el norte grande?
Se redujeron casi 1.300.000 metros cúbicos diarios de gas asignados.