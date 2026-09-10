Naturgy libera el cupo de gas en Salta: un alivio para la industria local tras la restricción

FOTO: Gas en el norte: ¿un respiro para la industria?

El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Fazio, confirmó a Cadena 3 que Naturgy liberó el cupo del 50% de gas.

“Se liberó la restricción, fueron tres días de restricción, entonces es muy difícil planificar”, indicó Fascio.

El empresario se mostró optimista sobre el futuro, destacando que “estamos a la espera de que el año que viene, con algunas obras que se están terminando y con la reasignación del recurso, después de que la asignación del recurso para el norte fue disminuido en aproximadamente un 35%”.

Fazio explicó que “la cantidad de gas que teníamos asignada en el norte grande se disminuyó en casi 1.300.000 metros cúbicos diarios y eso hizo que lleguemos a este nivel de problema que estamos sufriendo todavía el día de hoy”.

Informe de Elisa Zamora