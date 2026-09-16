En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Mendoza impulsa la producción con un nuevo proyecto de regalías para el desarrollo económico

La Federación Económica de Mendoza propone destinar un 10% de regalías a un fondo permanente para fomentar el desarrollo, incluida la infraestructura y apoyo a pymes.

16/09/2026 | 13:18Redacción Cadena 3

Perspectiva Mendoza

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mendoza impulsa la producción con regalías

FOTO: Mendoza impulsa la producción con regalías

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Mendoza impulsa la producción con un nuevo proyecto de regalías para el desarrollo económico

    Panorama Federal

    Episodios

La Federación Económica de Mendoza presentó un proyecto para impulsar la producción a partir de las regalías que genera la provincia. En concreto, la propuesta consiste en destinar un 10% a un fondo permanente que fomente el desarrollo en un contexto de crisis general.

Este fondo específico se utilizará para financiar infraestructura productiva, apoyar el desarrollo de proveedores, subsidiar tasas y ofrecer financiamiento a las pymes, así como incorporar tecnología.

Nicolás Vicky, vicepresidente primero de producción de la Federación, destacó que "nuestra propuesta va a ser que sea un fideicopillo, administrado por el sector público, por el Estado, quien tiene toda la botonera para poder desarrollar las políticas públicas, pero también con una coadministración o con la integración del sector privado".

Informe de Facundo Di María

Lectura rápida

¿Qué se presentó? Un proyecto por parte de la Federación Económica de Mendoza para impulsar la producción mediante regalías provinciales.

¿Quién lo presentó? La propuesta fue presentada por la Federación Económica de Mendoza.

¿Cuándo se presentó? La fecha de presentación no se menciona en el texto.

¿Dónde se aplica el proyecto? En la provincia de Mendoza, Argentina.

¿Cómo se utilizará el fondo? Se destinará a infraestructura productiva, apoyo a proveedores, subsidios y financiamiento a pymes.

¿Por qué es relevante? Busca fomentar el desarrollo en un contexto de crisis general.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf