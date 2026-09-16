Mendoza impulsa la producción con un nuevo proyecto de regalías para el desarrollo económico

La Federación Económica de Mendoza presentó un proyecto para impulsar la producción a partir de las regalías que genera la provincia. En concreto, la propuesta consiste en destinar un 10% a un fondo permanente que fomente el desarrollo en un contexto de crisis general.

Este fondo específico se utilizará para financiar infraestructura productiva, apoyar el desarrollo de proveedores, subsidiar tasas y ofrecer financiamiento a las pymes, así como incorporar tecnología.

Nicolás Vicky, vicepresidente primero de producción de la Federación, destacó que "nuestra propuesta va a ser que sea un fideicopillo, administrado por el sector público, por el Estado, quien tiene toda la botonera para poder desarrollar las políticas públicas, pero también con una coadministración o con la integración del sector privado".

Informe de Facundo Di María