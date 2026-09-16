Mendoza impulsa la producción con un nuevo proyecto de regalías para el desarrollo económico
La Federación Económica de Mendoza propone destinar un 10% de regalías a un fondo permanente para fomentar el desarrollo, incluida la infraestructura y apoyo a pymes.
16/09/2026 | 13:18Redacción Cadena 3
FOTO: Mendoza impulsa la producción con regalías
-
Audio. Mendoza impulsa la producción con un nuevo proyecto de regalías para el desarrollo económico
Panorama Federal
La Federación Económica de Mendoza presentó un proyecto para impulsar la producción a partir de las regalías que genera la provincia. En concreto, la propuesta consiste en destinar un 10% a un fondo permanente que fomente el desarrollo en un contexto de crisis general.
Este fondo específico se utilizará para financiar infraestructura productiva, apoyar el desarrollo de proveedores, subsidiar tasas y ofrecer financiamiento a las pymes, así como incorporar tecnología.
Nicolás Vicky, vicepresidente primero de producción de la Federación, destacó que "nuestra propuesta va a ser que sea un fideicopillo, administrado por el sector público, por el Estado, quien tiene toda la botonera para poder desarrollar las políticas públicas, pero también con una coadministración o con la integración del sector privado".
Informe de Facundo Di María
Lectura rápida
¿Qué se presentó? Un proyecto por parte de la Federación Económica de Mendoza para impulsar la producción mediante regalías provinciales.
¿Quién lo presentó? La propuesta fue presentada por la Federación Económica de Mendoza.
¿Cuándo se presentó? La fecha de presentación no se menciona en el texto.
¿Dónde se aplica el proyecto? En la provincia de Mendoza, Argentina.
¿Cómo se utilizará el fondo? Se destinará a infraestructura productiva, apoyo a proveedores, subsidios y financiamiento a pymes.
¿Por qué es relevante? Busca fomentar el desarrollo en un contexto de crisis general.