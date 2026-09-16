La iglesia de San Francisco en Tucumán reabre el 4 de octubre tras una profunda restauración

La emblemática iglesia de San Francisco de San Miguel de Tucumán reabre sus puertas el próximo 4 de octubre, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís. El anuncio proviene de la intendente de la capital, Roxana Chala.

Este templo, que tuvo un papel clave en 1812 como hospital de sangre tras la batalla de Tucumán y como hospedaje de congresales en 1816, requería un rescate urgente por graves daños estructurales.

La restauración incluyó la consolidación de los cimientos y la recuperación de su fachada exterior, que ahora resplandece con su paleta cromática original en celeste, rosa y amarillo.

La etapa final de los trabajos fue financiada íntegramente con 200 millones de pesos del municipio de la capital, garantizando la preservación de este importante patrimonio cultural.

La obra significa un significativo avance para la comunidad, destacando el compromiso con la historia y la identidad local.

Informe de Gabriel Melián