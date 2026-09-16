En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

La iglesia de San Francisco en Tucumán reabre el 4 de octubre tras una profunda restauración

La emblemática iglesia de San Francisco de San Miguel de Tucumán reabre el 4 de octubre, luego de años de restauración y con una inversión de 200 millones de pesos del municipio.

16/09/2026 | 14:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Tucumán

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La emblemática iglesia reabre sus puertas tras una restauración integral

FOTO: La emblemática iglesia reabre sus puertas tras una restauración integral

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. La iglesia de San Francisco en Tucumán reabre el 4 de octubre tras una profunda restauración

    Panorama Federal

    Episodios

La emblemática iglesia de San Francisco de San Miguel de Tucumán reabre sus puertas el próximo 4 de octubre, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís. El anuncio proviene de la intendente de la capital, Roxana Chala.

Este templo, que tuvo un papel clave en 1812 como hospital de sangre tras la batalla de Tucumán y como hospedaje de congresales en 1816, requería un rescate urgente por graves daños estructurales.

La restauración incluyó la consolidación de los cimientos y la recuperación de su fachada exterior, que ahora resplandece con su paleta cromática original en celeste, rosa y amarillo.

La etapa final de los trabajos fue financiada íntegramente con 200 millones de pesos del municipio de la capital, garantizando la preservación de este importante patrimonio cultural.

La obra significa un significativo avance para la comunidad, destacando el compromiso con la historia y la identidad local.

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Cuándo reabre la iglesia de San Francisco? La iglesia reabre el 4 de octubre.

¿Quién anunció la reapertura? La intendente de la capital, Roxana Chala, hizo el anuncio.

¿Qué papel tuvo la iglesia en la historia? Fue hospital de sangre en 1812 y hospedaje de congresales en 1816.

¿Cuánto costó la restauración? La restauración costó 200 millones de pesos financiados por el municipio.

¿Cuál es la importancia de esta obra? Representa un significativo avance en la preservación del patrimonio cultural local.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf