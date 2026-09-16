La iglesia de San Francisco en Tucumán reabre el 4 de octubre tras una profunda restauración
La emblemática iglesia de San Francisco de San Miguel de Tucumán reabre el 4 de octubre, luego de años de restauración y con una inversión de 200 millones de pesos del municipio.
16/09/2026 | 14:45Redacción Cadena 3
FOTO: La emblemática iglesia reabre sus puertas tras una restauración integral
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Panorama Federal
La emblemática iglesia de San Francisco de San Miguel de Tucumán reabre sus puertas el próximo 4 de octubre, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís. El anuncio proviene de la intendente de la capital, Roxana Chala.
Este templo, que tuvo un papel clave en 1812 como hospital de sangre tras la batalla de Tucumán y como hospedaje de congresales en 1816, requería un rescate urgente por graves daños estructurales.
La restauración incluyó la consolidación de los cimientos y la recuperación de su fachada exterior, que ahora resplandece con su paleta cromática original en celeste, rosa y amarillo.
La etapa final de los trabajos fue financiada íntegramente con 200 millones de pesos del municipio de la capital, garantizando la preservación de este importante patrimonio cultural.
La obra significa un significativo avance para la comunidad, destacando el compromiso con la historia y la identidad local.
Informe de Gabriel Melián
Lectura rápida
¿Cuándo reabre la iglesia de San Francisco? La iglesia reabre el 4 de octubre.
¿Quién anunció la reapertura? La intendente de la capital, Roxana Chala, hizo el anuncio.
¿Qué papel tuvo la iglesia en la historia? Fue hospital de sangre en 1812 y hospedaje de congresales en 1816.
¿Cuánto costó la restauración? La restauración costó 200 millones de pesos financiados por el municipio.
¿Cuál es la importancia de esta obra? Representa un significativo avance en la preservación del patrimonio cultural local.