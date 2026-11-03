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Detuvieron a cuatro policías por la muerte de Gregorio Ramos en Salta

Cuatro suboficiales de la Policía de Salta enfrentan investigaciones tras la muerte de Gregorio Ramos, de 36 años, en el Barrio 6 de Septiembre. La familia exige justicia.

03/11/2026 | 15:28Redacción Cadena 3

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Policía de Salta en la mira tras muerte violenta

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    Audio. Detuvieron a cuatro policías por la muerte de Gregorio Ramos en Salta

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Cuatro suboficiales de la Policía de Salta fueron demorados en el marco de la investigación por la muerte violenta de Gregorio Ramos, de 36 años, en Barrio 6 de Septiembre.

Su sobrina, Verónica, brindó detalles sobre el suceso en una rueda de prensa: "Lo mataron antes de las dos de la mañana. La policía le disparó en la pierna y luego, sin importar nada, le dispararon por la espalda y él cayó".

La familia cuestiona la actuación de los efectivos, ya que Verónica afirmó: "Creemos que él, porque estaba tomando en la vía pública un vino solo sentado, capaz que le dijeron que se retire, pero si él no respondió de buena manera, ¿por qué no lo llevaron detenido, demorado, fuera del domicilio de la casa de mi mamá?".

La comunidad espera respuestas y acciones concretas en torno a este caso que ha conmocionado a Salta.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Quiénes fueron demorados en la investigación? Cuatro suboficiales de la Policía de Salta.

¿Quién es la víctima? La víctima es Gregorio Ramos, de 36 años.

¿Qué sucedió antes de la muerte de Gregorio? Según su sobrina Verónica, fue disparado por la policía antes de las dos de la mañana.

¿Dónde ocurrió el incidente? El incidente tuvo lugar en Barrio 6 de Septiembre.

¿Por qué la familia cuestiona a la policía? La familia cuestiona la actuación de la policía por no haber detenido a Gregorio Ramos en lugar de dispararle.

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