Zheng Qinwen se recupera de una lesión y avanza a cuartos de final del US Open

FOTO: Zheng Qinwen supera una lesión y la previa para llegar a cuartos del US Open

NUEVA YORK (AP) — Zheng Qinwen no oculta que haber tenido que pasar por la fase de clasificación para el Abierto de Estados Unidos fue un desafío. Este torneo de clasificación suele ser un campo para jugadores en ascenso o aquellos que están en declive, por lo que no es común encontrar tenistas con su trayectoria.

"Psicológicamente, es muy difícil de aceptar", comentó la tenista de 23 años. "Solía estar entre las 10 mejores, campeona olímpica. He competido en grandes estadios desde el principio".

Después de una serie de remontadas en sus últimos partidos, donde estuvo en desventaja 5-0, Zheng logró clasificar a los cuartos de final tras vencer a la 22da preclasificada Madison Keys y a la octava Iga Swiatek.

Enfrentará a la segunda preclasificada Elena Rybakina el miércoles, quien podría ascender al primer puesto del ranking de la WTA con una victoria.

Zheng llegó a estar en el puesto número 4 del ranking, y alcanzó la final del Abierto de Australia en 2024. También ganó la primera medalla de oro para China en tenis en los Juegos Olímpicos desde 1988. Sin embargo, una cirugía de codo y una inactividad prolongada —solo participó en un torneo entre julio de 2025 y febrero de 2026— la hicieron descender al puesto 121, lo que la llevó a clasificarse por medio del torneo de clasificación.

"No pude rendir bien los últimos tres, cuatro meses. Sé que la gente tenía dudas sobre mí, y para mí es realmente difícil", expresó Zheng. "Solo necesito mantenerme positiva todos los días, diciéndome que siga trabajando y veamos cuándo llegará el resultado".

La tenista recordó el cambio que tuvo lugar el mes pasado en Toronto, donde fue eliminada en sets corridos por Lanlana Tararudee. "Mi entrenador me dijo que necesitaba un bloque de entrenamiento y volver a encontrar mi tenis", relató.

Zheng se trasladó a la IMG Academy en Bradenton, Florida, donde dedicó largas horas en las canchas y en el gimnasio, trabajando hasta 12 horas al día. "Fue realmente duro, pero así es como el deporte lo demuestra. Si no trabajas duro, no lo tienes", afirmó.

Una vez en Nueva York, ganó tres partidos en la clasificación y luego, en el cuadro principal, se encontró 5-0 abajo en el tercer set contra Keys antes de recuperar la ventaja y ganar 1-6, 7-6 (3), 7-5. En su partido contra Swiatek, también se encontró en una situación complicada, pero logró dar vuelta el marcador para ganar 7-5, 6-3.

"Definitivamente encontró su nivel y ahora juega con mucha confianza después de tantas victorias seguidas", comentó Rybakina. "Es muy peligrosa".

Zheng siempre mantuvo la confianza de que podía volver, y cuando eso no sucedió tan rápidamente como esperaba, entendió que necesitaba trabajar aún más duro. Ahora, se ha convertido en la primera jugadora proveniente de la clasificación en llegar a los cuartos de final en Flushing Meadows desde Emma Raducanu en 2021.

"Estoy realmente feliz de estar de vuelta", concluyó Zheng. "Si eso es lo que Dios me da, todas las derrotas de antes, estoy segura de que él me dará algo de vuelta, ¿no?"