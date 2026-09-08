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Traslado de exasesor argentino de Rodrigo Paz genera controversia en Bolivia

El exasesor argentino Fernando Cerimedo fue trasladado a una prisión en el altiplano boliviano tras ser acusado de intento de feminicidio y enriquecimiento ilícito. Su detención genera repercusiones en el entorno político.

08/09/2026 | 10:23Redacción Cadena 3

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Cambian de prisión a detenido exasesor argentino de presidente boliviano Rodrigo Paz

FOTO: Cambian de prisión a detenido exasesor argentino de presidente boliviano Rodrigo Paz

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LA PAZ, Bolivia — El exasesor argentino del presidente boliviano Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, ha sido trasladado de una cárcel en la región de Santa Cruz a una prisión en el altiplano boliviano. Este cambio se produce en medio de un fuerte operativo policial y se da a conocer que Cerimedo enfrenta dos imputaciones en la justicia boliviana.

El traslado ocurrió en la madrugada del martes, y Cerimedo ahora se encuentra en el penal de Chonchocoro, ubicado en las afueras de Viacha, un suburbio de la ciudad de El Alto. El exasesor fue detenido inicialmente en agosto por el presunto intento de feminicidio de su expareja, Nadia Beller, así como por acusaciones de enriquecimiento ilícito.

En su detención en Santa Cruz, Cerimedo cumplía una orden judicial en el penal de Palmasola, donde se le acusaba de estar involucrado en un ataque a tiros contra Beller. Posteriormente, la Fiscalía boliviana presentó otra acusación por enriquecimiento ilícito, tras hallar en su domicilio en La Paz una suma considerable de dinero y equipos tecnológicos.

Por este segundo caso, un juez determinó la necesidad de su detención en el penal de Chonchocoro, lo que motivó su traslado. La situación ha generado un debate en el ámbito político, ya que Paz ha intentado distanciarse de Cerimedo, asegurando que no mantenía un vínculo laboral formal. Sin embargo, la difusión de imágenes en medios locales muestra a Cerimedo en cercanía con el presidente durante diversos actos públicos.

Lectura rápida

¿Quién es Fernando Cerimedo?
Es un exasesor argentino del presidente boliviano Rodrigo Paz, involucrado en controversias legales.

¿Qué acusaciones enfrenta?
Cerimedo enfrenta imputaciones por intento de feminicidio y enriquecimiento ilícito.

¿Dónde fue trasladado?
Fue trasladado al penal de Chonchocoro, en las afueras de Viacha, Bolivia.

¿Por qué fue detenido?
Su detención se debe a un ataque a su expareja y la posesión de dinero y tecnología sospechosa.

¿Qué dice Rodrigo Paz al respecto?
Paz ha intentado desmarcarse de Cerimedo, afirmando que no tenía un vínculo laboral formal.

[Fuente: AP]

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