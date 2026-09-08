Emiratos Árabes Unidos alertó a Israel sobre ofensiva de Hamás días antes del 7 de octubre

FOTO: Emiratos Árabes Unidos advirtió a Israel de operación de Hamás antes del 7 de octubre: informe

JERUSALÉN — El primer ministro Benjamin Netanyahu recibió una advertencia directa del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, sobre un posible ataque de Hamás pocos días antes de que el grupo armado atacara Israel el 7 de octubre de 2023, según un informe del diario Haaretz.

En una conversación mantenida 10 días antes del ataque, bin Zayed le comunicó a Netanyahu que Yahya Sinwar, el líder de Hamás en Gaza, estaba planificando una operación militar. El presidente emiratí advirtió que esto podría resultar en un gran derramamiento de sangre y desestabilizar la región, afectando los Acuerdos de Abraham, que normalizaron relaciones entre Israel y varias naciones árabes.

A pesar de la gravedad de la advertencia, Netanyahu respondió con tranquilidad, asegurando que Israel estaba preparado para cualquier eventualidad y que un ataque era más probable que proviniera de Cisjordania.

El ataque del 7 de octubre resultó en la muerte de aproximadamente 1.200 personas y la toma de 251 rehenes por parte de combatientes de Hamás. En los enfrentamientos que siguieron, cientos de israelíes, la mayoría soldados, también perdieron la vida en combates relacionados con las guerras en Gaza, Líbano e Irán.

La oficina de Netanyahu descalificó el informe como una "mentira absoluta", afirmando que el primer ministro no tuvo contacto con bin Zayed en ese período y que no recibió ninguna advertencia. A pesar de estas afirmaciones, el asunto ha generado un debate intenso en Israel.

Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre este asunto. Israel se prepara para elecciones nacionales el próximo mes, y la gestión de Netanyahu en torno al ataque del 7 de octubre se ha convertido en un tema central de la campaña electoral.

El exgeneral Gadi Eisenkot, quien es considerado uno de los principales rivales de Netanyahu, ha criticado al primer ministro por ignorar múltiples advertencias antes del ataque, acusándolo de ser responsable de las muertes de miles de israelíes durante su mandato.

La ofensiva de Israel en Gaza ha resultado en la muerte de más de 73.650 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Esta situación ha llevado a un recrudecimiento de tensiones en la región y a un llamado urgente a la paz.