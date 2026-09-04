Zelenski confirma reuniones con enviados de EE. UU. en Kiev para abordar el conflicto con Rusia

Buenos Aires, 4 septiembre (NA) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que se llevarán a cabo reuniones con representantes del gobierno de los Estados Unidos, como parte de las iniciativas para resolver el conflicto que enfrenta a su nación con Rusia.

Zelenski compartió en su cuenta de X que los enviados estadounidenses confirmaron su visita tanto a Kiev como a Moscú para mantener encuentros con ambas partes, estableciendo ya fechas provisionales para estas conversaciones.

El equipo negociador de Ucrania se encuentra trabajando en la preparación de las reuniones y está listo para dialogar con los representantes estadounidenses "de manera adecuada y sustantiva", tal como anticipó Zelenski.

Asimismo, enfatizó la importancia de la participación activa de los Estados Unidos en el proceso, según reportó la agencia de noticias Xinhua.

El mes pasado, Kyrylo Budanov, jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, había mencionado que las delegaciones de Ucrania y Rusia podrían encontrarse en septiembre, con la mediación de Estados Unidos, para llevar a cabo conversaciones destinadas a poner fin al conflicto.

Las delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia previamente llevaron a cabo dos rondas de negociaciones en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero, así como el 4 y 5 de febrero, y otra en Ginebra los días 17 y 18 de febrero; sin embargo, las negociaciones se encuentran suspendidas desde entonces.

Macron reafirma apoyo tras visita al Reino Unido

Luego de su visita al Reino Unido, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó la relevancia de la alianza entre ambos países para respaldar a Ucrania y asegurar la seguridad en Europa.

Así lo expresó en un comunicado en la red social X tras su encuentro con el primer ministro británico, Andy Burnham, según informó Ukrinform.

"Reino Unido y Francia comparten la responsabilidad del futuro del continente. Defensa, energía, apoyo a Ucrania, seguridad europea: nuestra alianza es más importante que nunca", declaró Macron.

Agregó que, junto con el primer ministro británico, sigue trabajando en pro de "una Europa más fuerte, más soberana y más segura".

Reunión de Zelenski con autoridades catalanas

Zelenski también discutió sobre la reconstrucción de Ucrania y la cooperación regional en un encuentro con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

"Hoy, Cataluña firmó memorandos de entendimiento con las regiones de Zaporiyia, Dnipro y Lviv. Agradecemos esta ayuda. En tiempos de guerra, la cooperación regional y el apoyo directo a las comunidades son fundamentales. Valoramos que nuestros socios, desde su ámbito, nos ayuden a afrontar los desafíos específicos sobre el terreno", señaló Zelenski.

Además, expresó su agradecimiento a los visitantes y mencionó que, por otro lado, mantuvo una comunicación con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, sobre tecnología de drones y comercio entre ambos países.

Agencia NA