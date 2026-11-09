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Un muerto y tres heridos en tiroteos en la Universidad Estatal de Winston-Salem

Los incidentes ocurrieron en el campus de Carolina del Norte, donde la policía investiga si están relacionados. No se han reportado arrestos hasta el momento.

09/11/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Universidad Estatal de Winston-Salem

FOTO: Universidad Estatal de Winston-Salem

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Buenos Aires, 9 noviembre (NA-Xinhua) — Un individuo perdió la vida y tres más resultaron lesionados tras dos tiroteos que tuvieron lugar en el campus de la Universidad Estatal de Winston-Salem, en Carolina del Norte, Estados Unidos, según informó la Policía local.

En una conferencia de prensa, el jefe adjunto de la Policía, Jason Swaim, del Departamento de Policía de Winston-Salem, mencionó que todavía no está claro si ambos tiroteos están relacionados, según lo señalado por la Agencia Noticias Argentinas.

El campus fue cerrado por razones de seguridad inmediatamente después de los eventos, aunque esta medida fue levantada horas más tarde. La Policía también anunció un aumento en la seguridad dentro y alrededor del campus, donde hasta el momento no se han realizado arrestos.

Swaim destacó que la investigación se encuentra en sus etapas iniciales y que la universidad estaba celebrando su fin de semana de "regreso a casa" para exalumnos cuando ocurrieron los incidentes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la universidad?
Dos tiroteos dejaron un muerto y tres heridos en la Universidad Estatal de Winston-Salem.

¿Quién es el portavoz de la Policía?
El jefe adjunto de la Policía, Jason Swaim, es quien ha brindado información sobre el caso.

¿Cuándo sucedieron los tiroteos?
Los incidentes ocurrieron el fin de semana de "regreso a casa" de los exalumnos, el 9 de noviembre.

¿Dónde tuvo lugar el suceso?
Los tiroteos se produjeron en el campus de la Universidad Estatal de Winston-Salem, en Carolina del Norte.

¿Cómo está la seguridad tras los tiroteos?
El campus fue cerrado temporalmente y se ha incrementado la seguridad en la zona.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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