Un muerto y tres heridos en tiroteos en la Universidad Estatal de Winston-Salem

Buenos Aires, 9 noviembre (NA-Xinhua) — Un individuo perdió la vida y tres más resultaron lesionados tras dos tiroteos que tuvieron lugar en el campus de la Universidad Estatal de Winston-Salem, en Carolina del Norte, Estados Unidos, según informó la Policía local.

En una conferencia de prensa, el jefe adjunto de la Policía, Jason Swaim, del Departamento de Policía de Winston-Salem, mencionó que todavía no está claro si ambos tiroteos están relacionados, según lo señalado por la Agencia Noticias Argentinas.

El campus fue cerrado por razones de seguridad inmediatamente después de los eventos, aunque esta medida fue levantada horas más tarde. La Policía también anunció un aumento en la seguridad dentro y alrededor del campus, donde hasta el momento no se han realizado arrestos.

Swaim destacó que la investigación se encuentra en sus etapas iniciales y que la universidad estaba celebrando su fin de semana de "regreso a casa" para exalumnos cuando ocurrieron los incidentes.