Ucraniano condenado por espionaje en Alemania recibe pena de prisión; dos absueltos

BERLÍN — Un ciudadano ucraniano ha sido declarado culpable en Alemania por cargos de espionaje y condenado a un año y tres meses de prisión. La sentencia se produce tras su acusación de enviar paquetes con rastreadores GPS a Ucrania a través de un servicio postal ucraniano en marzo de 2025.

El Tribunal Superior Regional de Stuttgart también absolvió a otros dos ucranianos, quienes habían sido detenidos el año anterior en Alemania y Suiza, según informó la agencia de noticias alemana dpa. Los nombres de los absueltos no fueron revelados, en cumplimiento de las leyes de privacidad del país.

La Fiscalía Federal alegó que los tres hombres formaban parte de un plan de sabotaje dirigido a las rutas de transporte del servicio de mensajería, aunque no se hallaron pruebas concretas de planes de ataque.

El juez que llevó el caso afirmó que el condenado había organizado el envío de dos paquetes con transmisores GPS y que debía haber sido consciente de que estos podrían usarse para espiar a objetivos con el fin de ejecutar actos de sabotaje. Además, el juez indicó que el acusado recibió órdenes de un intermediario vinculado a una agencia del gobierno ruso, lo que sugiere una conexión con la inteligencia rusa.

Según las investigaciones, se sospecha que un servicio de inteligencia ruso emitió la orden de enviar estos dispositivos desde la ciudad ucraniana de Mariúpol, con el objetivo de obtener información sobre las rutas y procedimientos de transporte de paquetes.

Los tres hombres habían acordado el envío de los paquetes, pero fueron descubiertos en las etapas preparatorias de sus acciones. El tribunal no encontró evidencia de planes concretos para llevar a cabo actos de sabotaje, aunque se mencionó que los dispositivos estaban destinados a encenderse durante el transporte y causar daño en Alemania o en el camino hacia Ucrania.

Finalmente, el hombre condenado no cumplirá tiempo adicional en prisión, dado que su pena ya fue cumplida durante el tiempo de detención preventiva.