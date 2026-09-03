Trump desmiente rumores sobre escasez de municiones en EE.UU. y criticó a los medios

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó este jueves enérgicamente en contra de quienes sostienen que el país no cuenta con suficiente armamento, descalificando esas afirmaciones como erróneas.

"Las personas y los medios de comunicación que insisten una y otra vez en que no tenemos municiones (¡y están 100 % equivocados!) son, en realidad, traidores", expresó el mandatario a través de Truth Social, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Trump argumentó que aquellos que propagan estas versiones preferirían ver a Estados Unidos perder un conflicto antes que reconocer su victoria, insistiendo en que el país está ganando la guerra con facilidad.

Poderío militar en duda

Las especulaciones sobre una posible falta de armamento en los arsenales del Pentágono han cobrado relevancia, especialmente en el contexto de la guerra contra Irán.

La Administración Trump ha rechazado estas versiones, asegurando que las Fuerzas Armadas poseen los recursos necesarios, aunque diversos análisis occidentales advierten sobre un consumo acelerado de misiles e interceptores.

Estudios del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), citados por The Wall Street Journal, sugieren que Estados Unidos ha empleado cerca de la mitad de sus existencias previas a la guerra de interceptores como los Patriot y THAAD, así como aproximadamente un tercio de su arsenal de misiles de largo alcance Tomahawk y JASSM.

Esta preocupación también se ha manifestado entre los aliados de Estados Unidos en Europa, donde funcionarios y analistas han cuestionado en privado la disposición de EE.UU. para comprometer sus recursos en caso de un aumento de tensiones con Rusia.

En Asia, la reducción de ejercicios militares con Corea del Sur y el traslado de activos estadounidenses hacia Oriente Medio han generado dudas sobre las prioridades de Washington, según lo informado por el sitio Actualidad RT.

Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, desmintió las afirmaciones sobre una escasez de municiones, reafirmando que el Ejército estadounidense sigue siendo "la fuerza de combate más poderosa del mundo".

Trump felicitó a Hegseth

En otro orden de cosas, Trump elogió a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, por el "buen trabajo de anoche en Irán", haciendo referencia a una reciente serie de ataques contra la República Islámica.

"Les has dado una paliza de las buenas". Muy bien. Por cierto, vamos ganando esa batalla por goleada, por si no te has dado cuenta", afirmó durante un evento con legisladores republicanos en la Casa Blanca.

El presidente agregó que sentía la necesidad de comunicarlo porque "a la prensa le cuesta mucho admitirlo".