Trump asegura que hay un impulso positivo para finalizar la guerra con Irán tras reunión con Qatar

Washington, noviembre (Xinhua) -- El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este lunes que hay un "impulso positivo" que podría llevar al término del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Esto se produjo tras su encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro y titular de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otras naciones de la región se inclinan por mantener el bloqueo naval estadounidense sobre Irán, además de la reciente Operación Puerta de Hierro, que tiene como meta restringir las rutas terrestres de suministro de Irán. Así lo expresó Trump en una publicación en su red social Truth Social.

El mandatario agregó que estos países "preferirían mantener el statu quo" y coincidieron en que Irán no debe poseer un arma nuclear, algo que catalogó como "no negociable".

Irán ha reafirmado en múltiples ocasiones que su programa nuclear es de naturaleza pacífica.

Al mismo tiempo, Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses están listas para actuar militarmente si es necesario, aunque no parece probable que se retomen los ataques contra Irán. "Si se produce algún cambio en los acontecimientos en Medio Oriente, Estados Unidos está 'preparado y listo' para actuar", afirmó Trump.

Sin embargo, también mencionó que "en este momento, eso parece bastante improbable" y que se está observando un "impulso positivo hacia el fin de este conflicto".

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump también expresó que "Irán, desde el punto de vista militar, está prácticamente acabado", y añadió: "Simplemente, estamos manteniendo el statu quo".

"En este momento, emprender acciones militares no parece muy necesario", agregó.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el domingo que los esfuerzos diplomáticos no han avanzado significativamente y que no se anticipa un progreso decisivo en las negociaciones.