Trump anticipa nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán esta semana

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo su expectativa de que se realicen nuevas conversaciones entre su país e Irán esta semana, tras haber rechazado la última propuesta de tregua.

"Espero más negociaciones con Irán", expresó Trump durante una entrevista telefónica con el medio estadounidense Axios, que citó a dos fuentes regionales.

La información indica que Estados Unidos e Irán podrían llevar a cabo otra ronda de diálogo indirecto incluso desde este lunes.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de reanudar los ataques contra Irán, Trump respondió: "Siempre estoy pensando en ello".

El martes pasado, los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostuvieron una nueva ronda de negociaciones indirectas con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz y reiniciar las negociaciones nucleares en una semana, condicionando esto a que Estados Unidos levante su bloqueo naval, elimine las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y restablezca un alto al fuego regional.

En este contexto, Trump rechazó la propuesta iraní el sábado. Por su parte, Araghchi comunicó a NBC que Irán todavía busca una solución diplomática a pesar del rechazo de Trump.

"Aunque escuchamos del presidente Trump que rechaza esta propuesta... aún estamos esperando una respuesta oficial de parte de los mediadores", señaló Araghchi.