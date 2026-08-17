Trump advierte sobre posibles bombardeos a Omán en medio de tensiones por el estrecho de Ormuz

Buenos Aires, 17 agosto (NA) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear sin piedad a Omán si el país del golfo Pérsico se interpone en su camino, según comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

"Si Omán se interpone en nuestro camino, los bombardearemos al carajo", manifestó el mandatario a Fox News al comentar las conversaciones entre Mascate y Teherán respecto al control del estrecho de Ormuz.

"Bandera blanca"

Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense afirmó que Irán "debería izar la bandera blanca de la rendición" en el actual conflicto con Estados Unidos, agregando que "no tiene prisa".

Además, indicó que los líderes de la República Islámica poseen habilidad estratégica, aunque advirtió sobre su situación interna. "Son buenos jugadores de póquer, pero se están muriendo", advirtió, según recoge en su crónica el sitio Actualidad RT.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que la Cancillería iraní anunciara el pasado sábado que se ha logrado un entendimiento con Omán en relación con el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

"A pesar de las obstrucciones por parte de Estados Unidos, las negociaciones entre Irán y Omán han avanzado de forma positiva y se ha alcanzado un acuerdo sobre un plan de tráfico marítimo", señaló el portavoz Esmaeil Baghaei.