Trágico accidente de autobús escolar en Francia deja dos muertos y varios heridos

FOTO: Choque de autobús con alumnos deja 2 muertos y 16 heridos en el este de Francia

PARÍS (AP) — Un autobús interurbano que llevaba a estudiantes se accidentó el viernes por la mañana en el este de Francia, lo que resultó en la muerte de una niña de 7 años y un adolescente de 18 años, según informó el ministro de Transporte, Philippe Tabarot. La Prefectura de la región de Ain reportó que otras 16 personas resultaron heridas, de las cuales tres se encuentran en estado grave.

El ministro Tabarot visitó el lugar del accidente, que ocurrió en una zona rural al noreste de Lyon, y lo calificó como un "accidente trágico". Expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. "Se trata de un autobús operado por la autoridad regional que transportaba a unos 15 estudiantes y a otros pasajeros", explicó.

De acuerdo con la cadena de televisión BFM TV, entre los pasajeros había menores que se dirigían a escuelas secundarias y bachilleratos de la zona. Las imágenes del lugar del accidente mostraban que el vehículo se salió de la carretera, chocó contra árboles y terminó en una zanja.

El alcalde de Lent, Yves Cristin, comentó a la emisora Franceinfo que "la carretera estaba un poco mojada, no había niebla, y no entendemos por qué el autobús... se salió de la carretera".

"Siempre es un momento difícil cuando nuestros alumnos, nuestros niños, son víctimas de un accidente como este. Mis pensamientos, los del gobierno y los de toda la comunidad educativa, están con las familias", declaró el ministro de Educación, Édouard Geffray, a los reporteros durante una visita a una escuela secundaria en la región de París.