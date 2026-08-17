Tragedia en India: estampida en un templo y un incendio en un hotel causan 14 muertes

PATNA, India — Una tragedia se desató el lunes en India cuando una estampida en un templo hindú en el estado de Bihar dejó siete personas muertas y más de una docena de heridos. Este trágico evento ocurrió horas después de que un incendio en un hotel de Bengala Occidental causara la muerte de al menos siete personas y dejara a otros heridos de gravedad, según informaron fuentes policiales.

La estampida tuvo lugar cerca del templo Ashok Dham en el distrito de Lakhisarai, donde miles de devotos se habían reunido para orar en el tercer lunes del mes sagrado de Shravan. Este mes, que se extiende entre julio y agosto, es conocido por sus festivales dedicados al dios hindú Shiva, y atrae a grandes multitudes en toda India.

Las primeras investigaciones sugieren que el pánico fue desatado por la rotura de un cable eléctrico en las afueras del templo alrededor de las 6:30 de la mañana. Los devotos, temerosos de una posible electrocución, comenzaron a huir, lo que provocó que una sección de las vallas de contención colapsara, generando una aglomeración en la que muchas personas cayeron unas sobre otras. Shailendra Kumar, un funcionario civil, indicó que más de una docena de personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Por otro lado, el incendio en el hotel de Tarapith, en el distrito de Birbhum, fue reportado alrededor de las 4:30 de la mañana. La mayoría de los huéspedes eran peregrinos que se alojaban en el lugar. Según la administración del hotel, el fuego podría haberse originado en la planta baja, cerca del área de recepción, posiblemente debido a un componente eléctrico que se incendió. Los bomberos lograron controlar las llamas y los heridos fueron llevados a un hospital donde algunos recibían tratamiento por quemaduras y otros por inhalación de humo.

Los incidentes resaltan la falta de medidas adecuadas de seguridad durante los eventos masivos en India, donde los aplastamientos son comunes durante festivales religiosos. El año pasado, al menos 30 personas perdieron la vida en una situación similar durante el festival Maha Kumbh, mientras que en 2013, más de 115 personas murieron en un festival en Madhya Pradesh debido al pánico causado por el temor a un colapso en un puente.