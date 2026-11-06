Thomas Markle, padre de Meghan, arrestado en Florida por posesión de material de abuso infantil

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, fue detenido el viernes por agentes federales en Florida por posesión de material de abuso sexual infantil, según el anuncio del Departamento de Justicia, reportado por CBS News.

Las autoridades informaron que Markle fue arrestado por presuntamente almacenar material de abuso sexual infantil, que incluiría fotografías sexualmente explícitas de él mismo con niñas prepúberes en el área de Los Ángeles.

El individuo de 82 años comparecerá por primera vez ante el tribunal el viernes en Tampa, Florida, según el informe de CBS News y la Agencia Noticias Argentinas.

"Estas acusaciones son extremadamente graves y procesaremos al Sr. Markle con todo el peso de la ley federal", declaró Bill Essayli, primer fiscal adjunto de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, en un comunicado.

El mes pasado, se había reportado que Markle estaba bajo investigación por las autoridades filipinas por presunta posesión de material de abuso sexual infantil. Markle ha negado las acusaciones, calificándolas de "mentiras repugnantes".

"Nunca en mi vida he descargado nada parecido", declaró al Daily Mail

Meghan expresó estar "profundamente angustiada" por las acusaciones de que se había encontrado una colección de imágenes de abuso sexual infantil en la antigua casa de su padre.

La duquesa también reveló que en 2018 se envió a la policía de Londres una carta con "acusaciones preocupantes" sobre su padre.

Meghan emitió un comunicado tras la publicación del periódico The Sun, donde se afirmaba que su hermanastro, Thomas Markle Jr., había encontrado un alijo de imágenes pertenecientes a su padre en su antigua casa en Filipinas. A principios de esta semana, Thomas Markle fue identificado como persona de interés en el caso.

El padre de Meghan, un director de iluminación y fotografía de televisión jubilado, no asistió a la boda de su hija con el príncipe Harry, debido a la animosidad y el distanciamiento entre ambos. Desde entonces, Meghan ha declarado que decidió alejarse de él para proteger a sus hijos.

Markle supuestamente atacó a niños inocentes, afirma el director del FBI

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que las autoridades "actuaron con rapidez" en la detención de Thomas Markle, según reportes de la cadena BBC.

Patel afirmó: "El señor Markle presuntamente atacó a niños inocentes e intentó robarles su inocencia mediante sus acciones delictivas".

Agentes del FBI colaboraron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y "actuaron con rapidez, identificaron y localizaron el material explícito y arrestaron al Sr. Markle en Florida".

Patel añadió: "Este FBI utilizará todos y cada uno de los recursos a su disposición para proteger a los niños inocentes; ningún depredador que ataque a los niños encontrará refugio seguro en este país ni en ningún otro lugar donde intente esconderse".

De ser hallado culpable, Markle podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Meghan se distanció de su padre luego de las acusaciones de hace años

Tras conocerse los informes de la investigación, Meghan, quien recientemente regresó a Gran Bretaña con su esposo, el príncipe Harry, y sus hijos, declaró en un comunicado a CBS News que estaba al tanto de las acusaciones en su contra desde 2018 y que fueron compartidas con las autoridades británicas en ese momento.

Según ella, fue a partir de esa información que ella y Harry decidieron cortar todo contacto con su padre respecto a sus hijos.

"Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación han hecho a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debió a una sola razón: protegerlos", concluyó.