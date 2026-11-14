Sudán del Sur posterga sus primeras elecciones nacionales hasta febrero de 2027

YUBA, Sudán del Sur (AP) — Sudán del Sur ha decidido nuevamente posponer sus primeras elecciones nacionales desde su independencia en 2011, trasladando la fecha de votación de diciembre a febrero de 2027. Este aplazamiento se produce en medio de crecientes preocupaciones relacionadas con la inseguridad, la falta de financiación y la preparación del país para llevar a cabo el proceso electoral.

El nuevo calendario electoral, publicado el pasado sábado por la Comisión Nacional Electoral, establece el 11 de febrero de 2027 como el nuevo día de votación, reemplazando la fecha anterior del 22 de diciembre. En el anuncio no se especificaron las razones que justifican este nuevo aplazamiento.

Las elecciones han sufrido múltiples retrasos en el pasado, habiendo sido postergadas también en 2022 y 2024. Este último anuncio surge tras advertencias sobre el riesgo de que los comicios pudieran comprometer aún más la frágil paz en el país.

La comisión electoral hizo público el calendario el mismo día en que se esperaba que comenzara el registro de votantes. En el documento se incluyen además las fechas para la presentación de candidaturas y la campaña electoral.

Un día antes del anuncio, el presidente de la comisión, Gabriel Bol Deng, comunicó a los medios que el registro de votantes se llevará a cabo del 14 al 28 de noviembre en 3.161 centros de inscripción distribuidos por los 10 estados y tres áreas administrativas del país. Deng instó a los ciudadanos elegibles a registrarse y solicitó el apoyo de partidos políticos, grupos de la sociedad civil, líderes comunitarios y medios de comunicación para fomentar la concienciación pública.

Desde su independencia de Sudán en 2011, Sudán del Sur ha enfrentado diversos conflictos internos. En 2013, estalló un nuevo enfrentamiento entre las fuerzas leales al presidente Salva Kiir y los seguidores de su rival Riek Machar. En 2018, se firmó un acuerdo de paz que dio paso a la formación de un gobierno transitorio de unidad nacional en 2020.

Sin embargo, la violencia entre las fuerzas gubernamentales y la oposición ha resurgido, especialmente a principios de 2025, cuando Machar fue puesto bajo arresto domiciliario en Yuba. Él y otros siete coacusados enfrentan cargos de traición, asesinato y crímenes de lesa humanidad, todos los cuales niegan.

El gobierno transitorio fue disuelto en septiembre y sustituido por una administración provisional. A finales de octubre, el Foro de la Sociedad Civil de Sudán del Sur emitió un comunicado en el que expresaba que las condiciones actuales no garantizan elecciones justas y creíbles en el tiempo disponible, pidiendo un diálogo inclusivo sobre los preparativos electorales y la transición del país.

El Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM) ha llevado a cabo primarias en todo el país, aunque ha habido escasa actividad electoral de otros partidos registrados, según Anita Kiki Gbeho, jefa de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, quien se pronunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 10 de noviembre.

"Las elecciones deben ser un hito en la transición, no su conclusión. Las elecciones no pueden sustituir el diálogo político, la construcción de confianza y la implementación continua del Acuerdo de Paz", afirmó.

Recientemente, dos delegados del SPLM perdieron la vida en un ataque en la aldea de Miri Loko, en el estado de Ecuatoria Occidental, mientras regresaban de participar en elecciones primarias del partido. Este incidente fue el tercero que afectó las primarias en el estado, según Deng Dau Deng, presidente del comité de alto nivel del SPLM en la entidad.

Una de las víctimas, Veronica Lucy Gordon, era una expresentadora de la South Sudan Broadcasting Corporation, quien había sido nominada recientemente para postularse por un escaño reservado para mujeres en la Asamblea Legislativa Nacional.

Edmund Yakani, director de la Community Empowerment for Progress Organization, condenó el ataque e instó a los opositores políticos a buscar el diálogo en lugar de la violencia. Tras el anuncio del aplazamiento, Yakani demandó transparencia en las decisiones de la comisión electoral y destacó que la información sobre los centros de inscripción aún no se había divulgado, lo que dejaba a los ciudadanos sin claridad sobre dónde podían registrarse.