Rusia inicia votación en regiones anexionadas de Ucrania, desata críticas internacionales

Las elecciones parlamentarias en Rusia han incorporado por primera vez a los residentes de las regiones que el país ha anexionado ilegalmente de Ucrania tras la invasión iniciada hace más de cuatro años y medio. Esta medida forma parte de los esfuerzos del Kremlin para consolidar su dominio en estos territorios.

Las autoridades ucranianas han denunciado esta acción, considerándola ilegal, mientras que un activista de derechos humanos ha afirmado que los habitantes de estas provincias se ven coaccionados para participar en los comicios. A pesar de que la votación en Rusia comenzó el viernes y se extenderá hasta el domingo, en las zonas anexionadas de Ucrania y en algunas áreas del lado ruso de la frontera, el proceso ya había iniciado a finales del mes pasado, bajo el pretexto de motivos de seguridad.

Las autoridades rusas sostienen que los territorios de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia —denominados por funcionarios de Moscú como las "nuevas regiones"— cuentan con más de 3,5 millones de votantes. El Kremlin anexó estos territorios en septiembre de 2022, aunque no se encuentran completamente bajo su control, y la medida no cuenta con reconocimiento internacional.

En un centro de votación en la zona de Donetsk, controlada por Rusia, los electores depositaron sus boletas en una urna, mientras un soldado ruso armado vigilaba el proceso. Durante un discurso reciente, el presidente Vladímir Putin enfatizó la importancia de las elecciones para la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento, señalando que los residentes votarían "por primera vez desde su reunificación con Rusia". Además, mencionó que los soldados rusos que participan en los combates también tendrían la oportunidad de votar.

Las elecciones también se llevan a cabo en Crimea, la península del mar Negro que Moscú anexionó ilegalmente en 2014. Este evento, la primera elección a la Duma Estatal en tiempos de guerra, busca garantizar el dominio político del Kremlin y mostrar el apoyo público al conflicto. Putin declaró que "su elección y determinación demostrarán una vez más que millones de personas respaldan a nuestros combatientes" y resaltó la unidad del pueblo ruso.

Las autoridades ucranianas han calificado los comicios en estos territorios como ilegales y han instado a gobiernos y organizaciones internacionales a no reconocer los resultados. Además, advierten a los ucranianos que participar en la organización de la votación podría conllevar responsabilidades penales. Una coalición de nueve grupos de derechos humanos de Ucrania ha solicitado a los residentes de las áreas controladas por Rusia que no acudan a votar.

La coalición instó a los residentes a priorizar su seguridad, afirmando que la celebración de elecciones rusas en estos territorios es un intento de legitimar la ocupación y la anexión. Christian Wigand, portavoz de la Comisión Europea, señaló que el voto en regiones controladas por Rusia representa "otra flagrante violación del derecho internacional". La Unión Europea no reconocerá estas elecciones fraudulentas ni sus resultados.

Violeta Artemchuk, coordinadora del grupo de derechos humanos Donbas SOS, informó que miembros de comisiones electorales están yendo de casa en casa, escoltados por tropas rusas, para forzar a las personas a votar. Las autoridades designadas por Moscú ejercen presión sobre los residentes, amenazando con despedir a quienes trabajan en el sector público si no votan, y condicionando pensiones y otros pagos sociales a la participación en la votación.

Artemchuk advirtió que aquellos que no participen podrían ser considerados "desleales" y ser privados de asistencia social o ayuda humanitaria. Volodymyr Fesenko, analista político del Penta Center en Kiev, destacó que "las elecciones celebradas a punta de pistola son una farsa", añadiendo que la votación en medio de bombardeos refleja la actitud del Kremlin hacia los habitantes y el proceso electoral en los territorios ocupados. "No es más que una burla", afirmó.