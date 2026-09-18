Rusia arranca votaciones en elecciones parlamentarias en medio de la guerra y sin oposición

Los rusos dieron inicio el viernes a tres días de votaciones en las primeras elecciones parlamentarias del país en un contexto de conflicto bélico, donde la oposición es prácticamente inexistente. Este proceso electoral tiene la alta probabilidad de reafirmar el control político del Kremlin.

Las autoridades rusas han decidido extender la votación hasta el domingo, buscando incrementar la participación entre los 111 millones de ciudadanos habilitados para votar, permitiendo incluso el voto electrónico. Hasta la tarde del viernes, la participación rondaba el 30%, según datos proporcionados por la Comisión Electoral Central.

El objetivo del Kremlin con estas elecciones parlamentarias —la primera desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022— es demostrar el apoyo popular a su estrategia bélica y otorgar un velo de legitimidad a sus acciones. Para ello, se han tomado medidas para evitar cualquier tipo de disidencia política, aplastando incluso las más mínimas manifestaciones de oposición.

El presidente Vladímir Putin dirigió un mensaje a la nación antes de la votación, afirmando que "su elección y determinación demostrarán una vez más que millones de personas respaldan a nuestros combatientes". A su vez, el Kremlin divulgó imágenes de Putin votando en línea.

El partido oficialista Rusia Unida tiene asegurada su predominancia en la cámara baja, la Duma Estatal. Asimismo, se espera que varios partidos menores de la llamada "oposición sistémica" mantengan su representación, aunque todos ellos operan en consonancia con el gobierno.

Los ciudadanos rusos emiten dos boletas durante la votación. La mitad de los 450 escaños de la Duma se eligen mediante listas de partidos, mientras que el resto se decide en distritos uninominales donde los votantes seleccionan a candidatos individuales.

Entre los ciudadanos consultados por The Associated Press, las opiniones sobre los comicios son variadas. En Moscú, Dmitry Kirillin expresó su deseo de "ver algunos cambios" y "un partido diferente" en el poder. En contraste, Alexander Vertukhin opinó que el trabajo de Rusia Unida y los comunistas "es más que suficiente".

En un centro de votación, la pensionista Galina Vavilova comentó que lo más importante es "poner fin a la guerra en Ucrania", subrayando que la paz es lo primordial. Otra pensionista, Lyudmila Kalinina, deseó que la vida se estabilice y que se reduzcan las diferencias económicas en el país.

El partido Yabloko, que fue el único en criticar la guerra, fue excluido de la boleta por el Tribunal Supremo el mes pasado. Muchos de sus miembros han sido encarcelados o han tenido que huir al extranjero debido a la represión.

Esta elección se lleva a cabo tras un verano marcado por ataques ucranianos con drones que han afectado la infraestructura y la economía rusa, acercando la guerra a la vida cotidiana de los ciudadanos.

En la región de Krasnodar, algunos centros de votación fueron cerrados temporalmente debido a amenazas de ataques con drones. En la región de Luhansk, se reportó que 14 centros estaban utilizando energía de respaldo tras daños en líneas eléctricas provocados por ataques ucranianos.

Por primera vez, el proceso electoral incluye a residentes de cuatro regiones ucranianas que han sido anexionadas ilegalmente por Moscú, aunque su control total aún no está garantizado. También se permite la votación en Crimea, que fue anexionada por Rusia en 2014.

Las autoridades ucranianas han denunciado la votación en estas áreas como ilegal y han instado a la comunidad internacional a no reconocer los resultados. El portavoz de la Comisión Europea, Christian Wigand, calificó estas elecciones como una violación del derecho internacional y subrayó que la Unión Europea no reconocerá su legitimidad.

El proceso electoral se lleva a cabo sin la supervisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia y la erosión de la democracia en Rusia.