Rumania denuncia un plan de sabotaje ruso y alerta sobre la seguridad nacional

BUCAREST (AP) — El presidente de Rumania, Nicusor Dan, calificó el martes un presunto plan de sabotaje ruso del mes pasado como una "grave violación" de la soberanía y la seguridad del miembro de la OTAN, en un momento en que muchos temen que la guerra de Moscú en la vecina Ucrania se está extendiendo a otros países europeos.

Las declaraciones de Dan se produjeron un día después de que el Servicio Rumano de Inteligencia afirmara que identificó una "red de sabotaje" coordinada por Rusia vinculada al incendio en el centro del condado de Brasov el 14 de septiembre. El incendio dañó las instalaciones de varias entidades comerciales.

Videos difundidos por el servicio de inteligencia muestran a una persona subiendo por la escalera de incendios de un edificio, seguida de breves destellos y de llamas que envolvían el inmueble. Luego se vio a dos personas alejándose del lugar en bicicleta.

"Condeno, en los términos más enérgicos posibles, cualquier implicación de la Federación de Rusia en actos de sabotaje en territorio rumano", escribió Dan en Facebook. "Tales acciones son inaceptables y constituyen una grave violación de la soberanía y la seguridad de nuestro país".

La agencia rumana contra el crimen organizado informó el lunes que se investigaba a tres ciudadanos extranjeros —dos bielorrusos y un ucraniano, todos residentes en países de la Unión Europea— en relación con el incendio. La agencia señaló que dos sospechosos fueron detenidos en Alemania mientras "se preparaban para cometer actos similares", y que el lunes se emitió una orden de detención europea contra otro acusado localizado en Polonia.

La agencia añadió que las autoridades buscan extraditar a los tres sospechosos a Rumania.

Dan denunció que el incidente forma parte de una "guerra híbrida" llevada a cabo por Moscú con el objetivo de debilitar las democracias europeas. Afirmó que entre las tácticas figuran la injerencia en elecciones, campañas de desinformación, ciberataques y actos de sabotaje.

"Esta guerra híbrida lleva años en curso, adoptando diversas formas, todas con el mismo objetivo: debilitar a los Estados europeos desde dentro y erosionar la solidaridad entre ellos", manifestó.

Rusia no ha comentado sobre las acusaciones, pero en el pasado ha negado estar llevando a cabo planes de sabotaje contra países europeos.

El Servicio Rumano de Inteligencia indicó que los datos obtenidos sugieren que el complot "no se limita a Rumania" y que Rusia busca socavar "una amplia gama de objetivos en toda la región". Tales locales, aseveró, incluyen instalaciones de fabricación de armas, tanto estatales como privadas, y otros sitios de interés militar e industrial.

"Las investigaciones realizadas este año han descubierto otros intentos dirigidos contra sitios en Rumania, incluidas instalaciones militares internacionales o lugares utilizados para el entrenamiento de las fuerzas armadas ucranianas", declaró el servicio de inteligencia.

El Ministerio del Interior de Rumania también indicó el lunes que las presuntas actividades de los sospechosos "se ajustan a los patrones observados en otros casos ya investigados y atribuidos" a Rusia.

El primer ministro rumano, Luca Niculescu, también condenó el presunto plan ruso y afirmó que las autoridades desmantelaron una red de sabotaje rusa contra la industria de defensa.

"Considero inaceptables esos ataques", expresó. "No nos disuadirán de nuestro compromiso de garantizar la seguridad de los ciudadanos rumanos y de Rumania".

En su comunicado, el presidente Dan también responsabilizó a Rusia por una serie de ataques en las últimas semanas contra el transporte marítimo civil en el mar Negro, que ha dejado al menos tres muertos y ha incrementado los temores de una escalada en la guerra de Rusia contra Ucrania.

"Seamos claros: no se trata de incidentes aislados y sin relación; por el contrario, forman parte de una campaña premeditada y coordinada destinada a sembrar división dentro de nuestras sociedades y a socavar el compromiso de los Estados europeos con su propia seguridad y con la defensa colectiva", afirmó.