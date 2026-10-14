Represión policial en Nueva Delhi: periodistas denuncian agresiones durante protestas juveniles

FOTO: Periodistas acusan a la policía india de reprimir la libertad de prensa en protestas juveniles

NUEVA DELHI (AP) — Periodistas y organizaciones que defienden la libertad de prensa han denunciado que la policía india ha obstaculizado el trabajo de los reporteros durante el fin de semana. Se reporta que decenas de periodistas fueron detenidos y agredidos mientras cubrían protestas juveniles en Nueva Delhi.

Varios grupos de libertad de prensa informaron que más de treinta periodistas fueron arrestados temporalmente durante la represión policial, que ocurrió mientras las autoridades intentaban evitar que la multitud, compuesta en su mayoría por jóvenes, se congregara para protestar contra una polémica revisión de los padrones electorales. La intervención de la policía ha suscitado serias preocupaciones sobre la libertad de prensa en India.

El Comité para la Protección de los Periodistas expresó: "Estos incidentes son profundamente preocupantes y una mancha en las tradiciones democráticas de India". El organismo instó a las autoridades indias a proteger a los periodistas y a rendir cuentas a los responsables de estas acciones.

Por su parte, la Policía de Delhi argumentó que algunos manifestantes se habían hecho pasar por periodistas e interferido con el trabajo policial. Sin embargo, se observó a la policía arrastrar y detener a reporteros que cubrían las manifestaciones, incluidos varios que portaban credenciales de prensa.

Abogados se dirigieron a la Corte Suprema de India el domingo, buscando protección para los periodistas que estaban realizando su labor. El tribunal falló a favor de los solicitantes.

Las protestas han cobrado fuerza en oposición a un proceso de revisión que ha eliminado más de 130 millones de nombres de los registros desde el año pasado. Los críticos sostienen que este proceso tiene motivaciones políticas y podría privar del derecho al voto a millones de personas. Los manifestantes, incluidos partidos de oposición, exigen la renuncia del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

La Comisión Electoral y el gobierno del primer ministro Narendra Modi defienden que la revisión busca eliminar registros duplicados y no elegibles.

Ryan Thomas, un periodista de 26 años de la revista The Caravan, relató que la policía lo golpeó y lo detuvo brevemente mientras cubría las manifestaciones del sábado. Contó que seguía a los manifestantes para documentar sus detenciones cuando los agentes lo rodearon y lo arrastraron hasta un autobús, a pesar de que llevaba su acreditación de prensa. Los agentes lo golpearon en la cabeza, el cuello y el hombro, intentaron quitarle la cámara y le ordenaron borrar sus grabaciones de video.

Asimismo, Jahnavi Sen, editora ejecutiva del sitio de noticias The Wire, indicó que fue detenida brevemente junto con dos colegas, pero fueron liberadas después de que otros reporteros se reunieron y comenzaron a fotografiar el incidente. Sen señaló que el número de periodistas detenidos fue inusual, incluso considerando que la presión sobre la prensa ha aumentado durante el mandato de Modi. Añadió que la policía parecía decidida a evitar la difusión de imágenes de su respuesta a las protestas.

El Press Club of India, la principal organización de periodistas del país, calificó el comportamiento policial como "un ataque flagrante a la libertad de prensa".

India ocupa el puesto 157 de 180 países en el índice de libertad de prensa publicado por Reporteros Sin Fronteras, descendiendo del puesto 133 hace una década. Los críticos atribuyen este deterioro al gobierno de Modi, que lleva 12 años en el poder, y afirman que ha restringido cada vez más la cobertura crítica y la disidencia. El gobierno ha negado repetidamente estas acusaciones.