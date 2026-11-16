Putin denuncia el neocolonialismo en un mensaje a un foro internacional

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este lunes que, a pesar de que las antiguas potencias coloniales han dejado de ejercer control directo sobre sus excolonias, todavía continúan interfiriendo en los asuntos internos de estos países, según un medio de Moscú.

"Rusia rechaza categóricamente cualquier manifestación de neocolonialismo. Las antiguas potencias coloniales, que en su momento se vieron obligadas a renunciar a la opresión directa de los pueblos de Asia, África y América Latina, siguen buscando conservar el control sobre las economías de los países de esas regiones, interferir en sus asuntos internos e influir en su política exterior," expresó Putin en su mensaje dirigido a los asistentes del movimiento '¡Por la libertad de las naciones!'.

El mandatario ruso enfatizó que Moscú "rechaza categóricamente y condena cualquier forma y manifestación de neocolonialismo, incluida la presión mediante el uso de la fuerza y las sanciones, y apoya plenamente la aspiración de la mayoría de los países del mundo a consolidar su soberanía e independencia."

Putin subrayó que el mundo actual está experimentando cambios profundos, y cada vez más naciones buscan construir un "sistema justo y democrático de relaciones internacionales, basado en los principios de la multipolaridad y la verdadera igualdad".

"Las ambiciones neocoloniales de varios países occidentales siguen siendo un obstáculo importante para alcanzar este objetivo," destacó el presidente, según lo citado por el sitio Actualidad RT.

Asimismo, indicó que la cooperación internacional debería fundamentarse en normas jurídicas universalmente reconocidas, respetando los intereses legítimos de cada parte y buscando beneficios mutuos, como parte del mensaje del jefe de Estado ruso.

El movimiento Foro de partidarios de la lucha contra las prácticas neocolonialistas actuales: ¡Por la libertad de las naciones! es una iniciativa internacional e interpartidista impulsada por Rusia en 2024, que reúne a diversos partidos políticos de los países del sur global, con el objetivo principal de contrarrestar las manifestaciones actuales del neocolonialismo, según informa la Agencia Noticias Argentinas.