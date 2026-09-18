Protestas en Nigeria: policía lanza gas lacrimógeno tras muerte de 37 mineros detenidos

MINNA, Nigeria (AP) — La policía de Nigeria lanzó gas lacrimógeno contra multitudes que se congregaron el viernes para protestar por la muerte de 37 mineros que estaban detenidos por cargos de minería ilegal, y activistas cuestionaron la versión oficial de que podrían haber muerto por un brote de una enfermedad.

Las muertes están bajo investigación. El Cuerpo de Defensa Civil indicó que los mineros, que fueron arrestados a principios de semana por presunta minería ilegal, murieron como resultado de una supuesta enfermedad y que sus cuerpos fueron enviados a un hospital para su examen. Sin embargo, sobrevivientes contaron a The Associated Press que los detenidos fueron hacinados en una celda con poca ventilación y sugirieron que las víctimas murieron asfixiadas.

Los manifestantes sostienen que los mineros fueron asesinados en represalia por ataques previos de algunos mineros contra efectivos de la unidad. El gobierno de Nigeria suspendió el viernes al comandante del Cuerpo de Defensa Civil del estado de Níger.

"Es un incidente lamentable", dijo el ministro del Interior, Olubunmi Tunji-Ojo, en un comunicado. "Sin embargo, se llevará a cabo una investigación completa mientras el comandante bajo cuya supervisión ocurrió esto permanece suspendido".

El gobierno estatal impuso un toque de queda de 12 horas a partir de las 6:00 de la tarde del viernes tras ataques de algunos de los manifestantes contra otros residentes. Decenas de jóvenes, incluyendo mineros y sus familiares, se congregaron cerca de la oficina del Cuerpo de Defensa Civil en Minna, la capital del estado de Níger. La policía acordonó la zona e intentó dispersar a los manifestantes disparando cartuchos de gas lacrimógeno.

"No habrá ningún intento de proteger a nadie que sea hallado culpable. Al mismo tiempo, no debemos prejuzgar el resultado de la investigación", declaró el ministro de Información, Mohammed Idris.

La minería ilegal es un problema grave en Nigeria, donde analistas afirman que financia las actividades de grupos armados, algunos de los cuales controlan las explotaciones.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.