Paraguay protege a 7.000 trabajadores tras crisis de Ueno Bank y cierra operaciones
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, anunció que se preparan liquidaciones para 490 empleados de Ueno Bank y se garantiza atención médica a quienes lo necesiten.
FOTO: ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, Mónica Recalde.
Asunción, 9 noviembre (Xinhua) -- La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, Mónica Recalde, comunicó este lunes que el Gobierno implementará nuevas medidas para salvaguardar los derechos de aproximadamente 7.000 trabajadores afectados por la crisis de Ueno Bank y las empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, que enfrentan dificultades tras el cierre de sus operaciones.
La funcionaria explicó que, a través de un decreto firmado por el presidente paraguayo, Pedro Alliana, se permitirá que los trabajadores que actualmente no reciben tareas ni salarios accedan a otras oportunidades laborales, a pesar de que sus contratos incluyan cláusulas de exclusividad, sin que esto signifique renunciar a sus derechos laborales.
Recalde también mencionó que el Ministerio que dirige está trabajando en conjunto con los interventores del Banco Central del Paraguay (BCP) para preparar las liquidaciones laborales de los 490 trabajadores de Ueno Bank, con pagos que podrían iniciarse esta semana, de acuerdo al cronograma de los interventores.
Además, se solicitó al Instituto de Previsión Social (IPS) que asegure atención médica para los trabajadores que lo requieran, priorizando a mujeres embarazadas, madres lactantes y aquellos con tratamientos médicos en curso.
Por último, se coordinará con el Ministerio de la Defensa Pública para ofrecer asistencia jurídica a quienes necesiten iniciar reclamos o demandas laborales.
Lectura rápida
¿Qué anunció el Gobierno de Paraguay?
Se anunciaron medidas de protección para unos 7.000 trabajadores afectados por la crisis de Ueno Bank.
¿Quién es la ministra que realizó el anuncio?
La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es Mónica Recalde.
¿Cuántos trabajadores de Ueno Bank recibirán liquidaciones?
Liquidaciones laborales serán preparadas para 490 trabajadores de Ueno Bank.
¿Qué medidas se implementarán para los trabajadores?
Se permitirá a los trabajadores acceder a otros empleos sin perder sus derechos laborales.
¿Qué tipo de asistencia médica se garantizará?
Se asegurará atención médica para trabajadores, priorizando a mujeres embarazadas y madres lactantes.
[Fuente: Noticias Argentinas]