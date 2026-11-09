Paraguay protege a 7.000 trabajadores tras crisis de Ueno Bank y cierra operaciones

Asunción, 9 noviembre (Xinhua) -- La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, Mónica Recalde, comunicó este lunes que el Gobierno implementará nuevas medidas para salvaguardar los derechos de aproximadamente 7.000 trabajadores afectados por la crisis de Ueno Bank y las empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, que enfrentan dificultades tras el cierre de sus operaciones.

La funcionaria explicó que, a través de un decreto firmado por el presidente paraguayo, Pedro Alliana, se permitirá que los trabajadores que actualmente no reciben tareas ni salarios accedan a otras oportunidades laborales, a pesar de que sus contratos incluyan cláusulas de exclusividad, sin que esto signifique renunciar a sus derechos laborales.

Recalde también mencionó que el Ministerio que dirige está trabajando en conjunto con los interventores del Banco Central del Paraguay (BCP) para preparar las liquidaciones laborales de los 490 trabajadores de Ueno Bank, con pagos que podrían iniciarse esta semana, de acuerdo al cronograma de los interventores.

Además, se solicitó al Instituto de Previsión Social (IPS) que asegure atención médica para los trabajadores que lo requieran, priorizando a mujeres embarazadas, madres lactantes y aquellos con tratamientos médicos en curso.

Por último, se coordinará con el Ministerio de la Defensa Pública para ofrecer asistencia jurídica a quienes necesiten iniciar reclamos o demandas laborales.