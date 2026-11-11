Milei agradeció la visita del Papa León XIV y destacó a Argentina como el "faro de luz de Occidente"
El Presidente agradeció la visita del Papa al país, difundió un video con momentos de la despedida en Ezeiza y sostuvo que estos días "quedarán grabados" en la historia argentina.
FOTO: Milei despidió a León XIV.
Buenos Aires, 11 noviembre (NA) – El presidente Javier Milei expresó su agradecimiento por la visita del papa León XIV a la Argentina, afirmando que los días compartidos "quedarán grabados en las mejores páginas de la historia" del país.
En un mensaje publicado en X, el mandatario proclamó: "ARGENTINA: FARO DE LUZ DE OCCIDENTE" y añadió: "Muchas gracias a todos por estos días que quedarán grabados en las mejores páginas de la historia de Argentina. Abrazo gigante!"
El mensaje fue complementado con un video que muestra imágenes de la visita del pontífice y de la emotiva despedida en Ezeiza, donde Milei se mostró visiblemente conmovido tras las actividades que incluyeron misas en Córdoba y Luján.
Con esta afirmación, el Presidente reafirmó la posición de Argentina en el contexto de su discurso sobre el rol del país y las ideas de libertad en Occidente, un tema recurrente en sus intervenciones públicas.
Lectura rápida
¿Qué evento se destacó en la nota?
La visita del papa León XIV a Argentina y la despedida del presidente Javier Milei.
¿Quién es el protagonista principal?
El presidente Javier Milei, quien agradeció la visita del Papa.
¿Cuándo tuvo lugar este evento?
El evento se desarrolló el 11 de noviembre de 2026.
¿Dónde se realizó la despedida?
La despedida se llevó a cabo en el Aeropuerto de Ezeiza.
¿Qué mensaje transmitió Milei?
Calificó a Argentina como el "faro de luz de Occidente" y agradeció por los momentos compartidos.
[Fuente: Noticias Argentinas]