México busca avanzar en negociaciones comerciales con EE.UU. antes de las elecciones

Buenos Aires, 28 de octubre (NA / Xinhua) -- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el miércoles que el Gobierno mantiene las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial relacionado con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) antes de las elecciones estadounidenses de medio término, programadas para el próximo 3 de noviembre.

Durante la habitual rueda de prensa diaria en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano, la mandataria señaló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, continúa las conversaciones con funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

"Independientemente del resultado, pues seguimos nosotros trabajando con Estados Unidos. Entonces ese trabajo no se interrumpe", sostuvo Sheinbaum al referirse a los comicios que implican una renovación de la Cámara de Representantes y del Senado, marcando la mitad del mandato del presidente Donald Trump.

Sheinbaum destacó que existen avances importantes en las negociaciones, aunque aclaró que aún no se ha alcanzado un acuerdo sobre temas prioritarios para México, como la reducción de los aranceles aplicados bajo la sección 232 al acero, al aluminio y a la industria automotriz.

La presidenta indicó que se han resuelto numerosos temas identificados por Washington como barreras no arancelarias, y subrayó que las negociaciones se han desarrollado sin ceder soberanía, enfocándose en los puntos de coincidencia que pueden fortalecer a ambos países.

"Todavía no llegamos a lo que nosotros consideramos importante para México, pero hay muy buenas pláticas, muy buenos avances, muy buen ambiente en la comunicación", expresó.

Ante declaraciones de Trump sobre la posibilidad de concretar un acuerdo, la mandataria mexicana pidió mantener mucha paciencia y serenidad durante las conversaciones.

El proceso formal de revisión del T-MEC comenzó el pasado 1 de julio, después de que Estados Unidos optó por no extender automáticamente la vigencia y propuso revisiones anuales durante la próxima década para negociar cambios al acuerdo, que permanecerá en vigor al menos hasta 2036.