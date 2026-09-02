Macron y el rey Carlos III inauguran el Tapiz de Bayeux en Londres con un encuentro histórico

LONDRES — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene programada una visita a Londres el miércoles, donde se reunirá con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, para una actividad especial: la visita al Tapiz de Bayeux, que se exhibe temporalmente en el Museo Británico.

Durante esta visita, los líderes, junto a sus cónyuges, estarán acompañados por el rey Carlos III y la reina Camila en una visita privada al famoso tapiz, que mide 70 metros de largo y simboliza 1.000 años de relaciones entre Inglaterra y Francia, representando la conquista normanda de 1066.

El tapiz fue prestado por Francia y está asegurado por un valor de 960 millones de euros (1.100 millones de dólares) para una exposición que se abrirá al público el 10 de septiembre. Esta es la primera vez que el tapiz llega a suelo británico desde el siglo XI, tras una operación de transporte altamente segura realizada en julio, que lo trasladó desde Bayeux, en el noroeste de Francia, a Londres.

Burnham ha señalado que el regreso del tapiz a Inglaterra "es un momento histórico en la historia de nuestras dos naciones". En una recepción que se llevará a cabo en el Gran Patio del museo, Macron y el rey Carlos III pronunciarán discursos dirigidos a representantes de ambos países que participaron en el préstamo, así como a escolares de Reino Unido y Francia.

El tapiz, bordado con hilo de lana sobre tela de lino, narra los eventos que condujeron a la Batalla de Hastings en octubre de 1066, donde Guillermo, duque de Normandía, venció al ejército anglosajón liderado por el rey Harold. Esta invasión marcó el fin del dominio sajón y estableció a Guillermo el Conquistador como el primer rey normando de Inglaterra, forjando una relación compleja y duradera entre ambos países.

El préstamo del tapiz se acordó durante la visita de Estado de Macron al Reino Unido en julio de 2025. A cambio, el Museo Británico ha prestado piezas, incluyendo tesoros vikingos y anglosajones, a museos en Normandía.

Burnham, quien asumió el cargo hace seis semanas, también se reunirá con Macron en el 10 de Downing Street el jueves. La agenda incluirá conversaciones sobre cómo prevenir el cruce de migrantes en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha. El gobierno británico ha afirmado que la cooperación policial entre ambos países ha reducido en más del 40% el número de cruces en 2026 en comparación con el año anterior.

Además, se espera que se discutan temas como el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la guerra en Ucrania. Francia y Reino Unido han liderado los esfuerzos para reforzar el apoyo europeo a Ucrania en su conflicto con Rusia, y Burnham ha prometido mantener el respaldo británico a Kiev.