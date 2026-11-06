Lula considera su victoria electoral en Brasil y la derrota de Trump como un triunfo global

Buenos Aires, 6 noviembre (NA-Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, subrayó que su reciente victoria en las elecciones presidenciales del 25 de octubre no solo es un éxito para su país, sino que también tiene un impacto en el contexto político internacional. En su discurso, Lula vinculó su triunfo con las derrotas electorales de figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Yo todavía estoy un poco emocionado con el significado de esta victoria. Porque fue una victoria no para Brasil, fue una victoria para el mundo. Está inspirando al mundo entero", expresó Lula durante una transmisión en vivo junto al diputado federal André Janones, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Lula también mencionó que el resultado electoral en Brasil es un claro mensaje en defensa de la soberanía nacional y ante las presiones internacionales. "El pueblo brasileño despertó para decir que Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie", afirmó.

En el marco de su reelección, Lula logró imponerse en la segunda vuelta al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), lo que definirá el rumbo político del país en el nuevo periodo presidencial.

Durante la transmisión, el reelecto presidente también hizo hincapié en la responsabilidad que conlleva su nuevo mandato, así como en la necesidad de cumplir con las expectativas de los millones de brasileños que apoyaron su candidatura. Lula se mostró consciente de que siente una responsabilidad mayor que en su primer mandato y reiteró su compromiso de honrar los compromisos adquiridos durante la campaña.