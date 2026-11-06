El emir de Qatar y Donald Trump dialogan sobre la crisis regional y esfuerzos diplomáticos
El jeque Tamim bin Hamad Al Thani y Donald Trump conversaron sobre los esfuerzos diplomáticos para mitigar tensiones y alcanzar un acuerdo en la crisis regional, según el Amiri Diwan de Qatar.
FOTO: El jeque Tamim bin Hamad Al Thani, a la izquierda en la imagen.
Buenos Aires, 6 noviembre (NA-Xinhua) — El emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica este viernes, donde discutieron sobre los esfuerzos diplomáticos en curso para mitigar las tensiones en la región y alcanzar un acuerdo integral que ponga fin a la crisis. Esta información fue divulgada por el Amiri Diwan de Qatar, la oficina administrativa del emir.
Durante la charla, ambos líderes abordaron los acontecimientos recientes en la región, centrándose en los esfuerzos de mediación que está llevando a cabo Qatar para reducir las diferencias entre las partes involucradas y apoyar las negociaciones hacia una solución sostenible, tal como se detalla en un comunicado del Amiri Diwan, que fue consultado por la Agencia Noticias Argentinas.
El jeque Tamim subrayó la relevancia de mantener un diálogo constante y buscar soluciones diplomáticas que eviten una escalada adicional, al tiempo que se asegura la libertad de navegación marítima y la seguridad en el suministro energético.
Además, los líderes también discutieron las relaciones estratégicas bilaterales y las maneras de fortalecer la cooperación entre ambos países.
Esta llamada se produjo en un contexto donde Qatar continúa sus esfuerzos de mediación para ayudar a resolver la crisis entre Estados Unidos e Irán.Agencia NA-Xinhua
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¿Quiénes participaron en la conversación?
El emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
¿Qué temas abordaron?
Discutieron los esfuerzos diplomáticos para mitigar las tensiones regionales y alcanzar un acuerdo integral.
¿Cuándo se realizó la conversación?
La llamada tuvo lugar el viernes 6 de noviembre de 2026.
¿Cuál es el enfoque de Qatar en esta crisis?
Qatar está mediando para reducir las diferencias y apoyar negociaciones hacia una solución duradera.
¿Qué destacó el jeque Tamim?
Subrayó la importancia del diálogo y soluciones diplomáticas para evitar escaladas y garantizar la seguridad energética.
[Fuente: Noticias Argentinas]