El emir de Qatar y Donald Trump dialogan sobre la crisis regional y esfuerzos diplomáticos

FOTO: El jeque Tamim bin Hamad Al Thani, a la izquierda en la imagen.

Buenos Aires, 6 noviembre (NA-Xinhua) — El emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica este viernes, donde discutieron sobre los esfuerzos diplomáticos en curso para mitigar las tensiones en la región y alcanzar un acuerdo integral que ponga fin a la crisis. Esta información fue divulgada por el Amiri Diwan de Qatar, la oficina administrativa del emir.

Durante la charla, ambos líderes abordaron los acontecimientos recientes en la región, centrándose en los esfuerzos de mediación que está llevando a cabo Qatar para reducir las diferencias entre las partes involucradas y apoyar las negociaciones hacia una solución sostenible, tal como se detalla en un comunicado del Amiri Diwan, que fue consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

El jeque Tamim subrayó la relevancia de mantener un diálogo constante y buscar soluciones diplomáticas que eviten una escalada adicional, al tiempo que se asegura la libertad de navegación marítima y la seguridad en el suministro energético.

Además, los líderes también discutieron las relaciones estratégicas bilaterales y las maneras de fortalecer la cooperación entre ambos países.

Esta llamada se produjo en un contexto donde Qatar continúa sus esfuerzos de mediación para ayudar a resolver la crisis entre Estados Unidos e Irán.