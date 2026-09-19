Las fuerzas de seguridad de Pakistán concluyen un enfrentamiento de 20 horas con insurgentes en Kohat

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Las fuerzas de seguridad de Pakistán pusieron fin el sábado a un enfrentamiento con insurgentes atrincherados dentro de un complejo policial en el noroeste del país, según informaron las autoridades. Este incidente comenzó la noche anterior, cuando un atacante suicida embistió un vehículo cargado de explosivos contra una mezquita, lo que permitió la irrupción de hombres armados en las instalaciones, causando un saldo trágico de 21 fallecidos y 103 heridos.

El ataque coordinado se produjo en un complejo ubicado en Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de la frontera con Afganistán. La mayoría de las víctimas eran agentes de policía y fieles que asistían a las oraciones del viernes en la mezquita. Tras el ataque, varios insurgentes se atrincheraron en el complejo, lo que generó un intenso tiroteo con las fuerzas de seguridad, explicó el funcionario policial Mohammad Sadiq.

El complejo alberga una agencia de inteligencia de la policía, oficinas del departamento de lucha contra el terrorismo y residencias de agentes que en los últimos años han realizado operaciones contra milicianos en la región. Según Sadiq, el operativo finalizó después de 20 horas, y las fuerzas de seguridad continuaron registrando el complejo y las áreas aledañas. Se recuperaron los cuerpos de ocho atacantes, de acuerdo con la policía local.

Antes de que finalizara el operativo, los residentes informaron sobre ráfagas de disparos que se escuchaban dentro del complejo, mientras las fuerzas de seguridad recibían refuerzos. Sadiq indicó que dos atacantes detonaron explosivos dentro del complejo el sábado por la mañana, y que hasta el momento la policía había abatido a seis agresores, sin contar a los suicidas. No se precisó si las nuevas explosiones causaron más víctimas ni cuántos insurgentes permanecían en el lugar.

El atentado suicida del viernes derribó un muro exterior de las oficinas policiales y causó daños significativos en la mezquita. Los funerales por los policías que perdieron la vida en el ataque se realizaron el viernes por la noche en las instalaciones policiales en Kohat, y sus cuerpos, junto con los de los civiles fallecidos, fueron entregados a sus familias para su entierro, añadió Sadiq.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque, aunque se sospecha que el Talibán paquistaní, conocido formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, podría estar detrás. Este grupo ha incrementado sus ataques contra la policía y otras agencias de seguridad en los últimos años. Aunque el TTP es un grupo independiente, mantiene vínculos con el Talibán afgano, que volvió al poder en Kabul en 2021. Pakistán ha acusado al gobierno afgano de proporcionar refugio a líderes del TTP y de permitir ataques transfronterizos, aunque Kabul ha negado tales acusaciones.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, condenaron el ataque en comunicados separados, expresando su pesar por las muertes. Zardari enfatizó que erradicar a los insurgentes es esencial para la seguridad nacional. En 2023, un atentado suicida en una mezquita dentro de un complejo policial en Peshawar dejó 101 muertos, en su mayoría policías.

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Este informe fue elaborado con la colaboración de los periodistas de The Associated Press, Rasool Dawar en Peshawar e Ishtiaq Mahsud en Dera Ismail Khan, Pakistán.