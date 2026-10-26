En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

La presidenta de la Comisión Europea celebra la reelección de Lula y el triunfo de la democracia

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, congratuló a Lula por su reelección, destacando que la democracia y el multilateralismo han prevalecido en Brasil tras el balotaje contra Flávio Bolsonaro.

26/10/2026 | 07:30Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Úrsula von der Leyen y Lula.

FOTO: Úrsula von der Leyen y Lula.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 26 octubre (NA) – La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, felicitó al presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva, quien logró la reelección para un cuarto mandato al derrotar en el balotaje a Flávio Bolsonaro, y aseguró que con su triunfo "la democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil".

"Felicidades a mi amigo @LulaOficial por su victoria electoral. La democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil", expresó a través de un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, von der Leyen añadió: "La asociación entre Europa y Brasil goza de excelente salud. Seguiremos a su lado en los años venideros. Juntos continuaremos trabajando estrechamente a favor de un comercio libre y abierto, un orden global basado en normas y ambiciosos objetivos en materia climática".

Lectura rápida

¿Quién felicitó a Lula por su reelección?
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, felicitó a Lula tras su victoria electoral.

¿Qué destacó von der Leyen sobre el triunfo de Lula?
Von der Leyen aseguró que "la democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil" con la reelección de Lula.

¿Cómo se comunicó von der Leyen?
Utilizó su cuenta de la red social X para expresar sus felicitaciones a Lula.

¿Qué dijo sobre la relación entre Europa y Brasil?
Señaló que la asociación entre Europa y Brasil goza de excelente salud y que seguirán trabajando juntos.

¿Qué objetivos mencionó von der Leyen?
Hizo referencia a la continuidad en el trabajo a favor de un comercio libre y abierto y objetivos climáticos ambiciosos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf