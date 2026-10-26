La presidenta de la Comisión Europea celebra la reelección de Lula y el triunfo de la democracia

Buenos Aires, 26 octubre (NA) – La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, felicitó al presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva, quien logró la reelección para un cuarto mandato al derrotar en el balotaje a Flávio Bolsonaro, y aseguró que con su triunfo "la democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil".

"Felicidades a mi amigo @LulaOficial por su victoria electoral. La democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil", expresó a través de un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, von der Leyen añadió: "La asociación entre Europa y Brasil goza de excelente salud. Seguiremos a su lado en los años venideros. Juntos continuaremos trabajando estrechamente a favor de un comercio libre y abierto, un orden global basado en normas y ambiciosos objetivos en materia climática".