La presidenta de la Comisión Europea celebra la reelección de Lula y el triunfo de la democracia
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, congratuló a Lula por su reelección, destacando que la democracia y el multilateralismo han prevalecido en Brasil tras el balotaje contra Flávio Bolsonaro.
FOTO: Úrsula von der Leyen y Lula.
Buenos Aires, 26 octubre (NA) – La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, felicitó al presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva, quien logró la reelección para un cuarto mandato al derrotar en el balotaje a Flávio Bolsonaro, y aseguró que con su triunfo "la democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil".
"Felicidades a mi amigo @LulaOficial por su victoria electoral. La democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil", expresó a través de un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Asimismo, von der Leyen añadió: "La asociación entre Europa y Brasil goza de excelente salud. Seguiremos a su lado en los años venideros. Juntos continuaremos trabajando estrechamente a favor de un comercio libre y abierto, un orden global basado en normas y ambiciosos objetivos en materia climática".
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¿Quién felicitó a Lula por su reelección?
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, felicitó a Lula tras su victoria electoral.
¿Qué destacó von der Leyen sobre el triunfo de Lula?
Von der Leyen aseguró que "la democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil" con la reelección de Lula.
¿Cómo se comunicó von der Leyen?
Utilizó su cuenta de la red social X para expresar sus felicitaciones a Lula.
¿Qué dijo sobre la relación entre Europa y Brasil?
Señaló que la asociación entre Europa y Brasil goza de excelente salud y que seguirán trabajando juntos.
¿Qué objetivos mencionó von der Leyen?
Hizo referencia a la continuidad en el trabajo a favor de un comercio libre y abierto y objetivos climáticos ambiciosos.
[Fuente: Noticias Argentinas]