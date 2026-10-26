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El Papa León XIV anunció su visita a Argentina tras su recuperación de salud

El Papa León XIV anunció su viaje a Argentina tras una reciente operación. Expresó su alegría y esperanza de fortalecer el compromiso cristiano en su visita a América Latina.

26/10/2026 | 12:55Redacción Cadena 3

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El papa León XIV

FOTO: El papa León XIV

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Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- El Papa León XIV confirmó, este lunes, su viaje a nuestro país, luego de haber sido operado recientemente por un adenocarcinoma pulmonar: "¡Argentina, allá vamos!", publicó en su cuenta oficial de la red social X.

Por su parte, El Vaticano emitió un comunicado donde aseguraron que el Sumo Pontífice "ha expresado alegría y entusiasmo" por su próximo viaje hacia América Latina, además de manifestar "sus esperanzas" de que dicha visita "fortalezca el compromiso de los cristianos en la proclamación del Evangelio".

"Estoy deseando regresar al continente donde he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para que abramos nuestros corazones los unos a los otros, fortalezcamos nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovemos nuestro compromiso de proclamar el Evangelio con alegría", aseguró el Papa desde el texto emitido por la Santa Sede.

En la misma línea, aseguraron que su médico, el Dr. Luigi Carbone, informó que su recuperación "avanza bien" y remarcaron que goza de "buena salud": "Los últimos exámenes atestiguaron su buena salud y condición clínica favorable", agregaron.

El Sumo Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre, en el marco de su primera visita oficial que se extenderá hasta el miércoles 11; su agenda incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Llegará a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo procedente de Uruguay, y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de brindar un discurso en el Palacio Libertad.

Noticia en desarrollo....

Lectura rápida

¿Qué anunció el Papa?
El Papa León XIV confirmó su visita a Argentina tras una reciente operación.

¿Cuándo llegará el Papa?
El Papa llegará el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11.

¿Cuál es el objetivo de su visita?
El Papa busca fortalecer el compromiso cristiano y la proclamación del Evangelio.

¿Qué dice su médico sobre su salud?
El Dr. Luigi Carbone afirmó que el Papa avanza bien en su recuperación y goza de buena salud.

¿Con quién se reunirá el Papa?
Se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada durante su visita.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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