La guerra en Irán impacta la educación de millones de niños en todo el mundo

KAMPONG PRAHOK, Camboya — Sou Sreynich, una niña de 13 años, sueña con ser maestra, pero su camino educativo está lleno de obstáculos. Ingresó a la escuela a los 10 años, una edad tardía en comparación con sus compañeros. Su madre decidió esperar a que tuviera la edad suficiente para nadar, ya que el viaje en barco hacia la escuela es arriesgado en el Tonle Sap, el lago más grande del sudeste asiático.

La guerra en Irán ha llevado a un aumento significativo en el precio del combustible, lo que complica aún más la situación. Aunque el impacto de la guerra en la educación es menos visible que el de la pandemia de COVID-19, está afectando más a las familias más vulnerables. La escalada de los precios de la gasolina encarece los traslados de estudiantes y maestros, y dificulta el financiamiento educativo por parte de los gobiernos que enfrentan presupuestos ajustados.

En el lago, el desplazamiento siempre ha sido a través del agua. Sin embargo, el cambio climático ha complicado aún más las cosas, con inundaciones y sequías que se vuelven cada vez más impredecibles. Los docentes de su escuela reportan que, a lo largo de los años, al menos 10 estudiantes han perdido la vida ahogados.

Según un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la guerra podría empujar a 23,4 millones de niños más hacia la pobreza para finales de año, con el 80% de ellos en África y Asia.

La mayoría de las mañanas, los estudiantes en Kampong Prahok utilizan lanchas de gasolina para llegar a la escuela, un viaje que se complica por el aumento del costo del combustible. La familia de Sreynich, que depende de la pesca, está enfrentando dificultades adicionales. Con el aumento de los precios, no pueden permitirse viajar a aguas más profundas donde hay más peces. Cuando hay escasez de dinero, Sreynich falta uno o dos días a la escuela para ayudar a sus padres.

“Quiero terminar mis estudios”, expresa Sreynich, quien teme que las ausencias afecten su futuro educativo. Para muchas familias en situaciones similares, la guerra ha llevado a decisiones difíciles sobre si priorizar la educación o necesidades básicas como comida y vivienda.

Sabrina Hervey, de la fundación Education Above All, advierte que la guerra probablemente obligará a millones de niños a dejar la escuela o a no inscribirse en absoluto. En el sudeste asiático, hay reportes de que algunos niños están abandonando la escuela para trabajar y ayudar a sus familias.

En Vietnam, por ejemplo, dos hermanas, Ly y Nhi, han estado alternando entre la escuela y el trabajo debido a la difícil situación económica. Tras la pérdida del trabajo de su padre en la pesca, la familia ha enfrentado dificultades para alimentar a sus nueve hijos. Las niñas, que dejaron la escuela, se mudaron a Hanói para trabajar en un restaurante, expuestas a situaciones peligrosas.

La organización sin fines de lucro Blue Dragon Children’s Foundation intervino para que ambas regresaran a la escuela. Michael Brosowski, de la fundación, señala que el impacto de la guerra es devastador y que los niños que no están en la escuela son más vulnerables a la explotación y la trata.

Los precios del combustible están elevando los costos de casi todos los aspectos de la educación, desde el transporte de estudiantes y maestros hasta el abastecimiento de aulas. En Camboya, los suministros deben transportarse en barco, lo que encarece todo. Samphors Vorn, de la organización Aide et Action, menciona que el costo de la electricidad para operar laboratorios educativos ha aumentado significativamente.

Los países en desarrollo que dependen de la energía importada son los más afectados por las disrupciones provocadas por la guerra. El aumento de los costos de fertilizantes y la caída de remesas están presionando a estas economías, amenazando los avances en educación y reducción de la pobreza. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advierte que la presión sobre las finanzas gubernamentales podría dejar menos recursos para educación y salud.

En el sur de Asia, las niñas son las más vulnerables, ya que las familias tienden a priorizar la educación de los niños varones. La dificultad económica podría resultar en un aumento de los matrimonios infantiles. Más de 466 millones de niños en todo el mundo reciben al menos una comida diaria en la escuela, lo que ayuda a mantenerlos en el aula y mejora su capacidad de aprendizaje.

Hervey también menciona que estos programas podrían verse amenazados, ya que el conflicto interrumpe los envíos de alimentos y eleva los costos de transporte, especialmente en África occidental y central, donde las economías son más frágiles. En el norte de Nigeria, el riesgo de desnutrición infantil está aumentando, lo que genera preocupación sobre el futuro de la educación en la región.