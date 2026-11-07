La derrota de Trump en EE. UU. genera incertidumbre en Europa sobre el futuro del populismo

FOTO: Derrota electoral de Trump se suma a pérdidas de la derecha populista, pero Le Pen aún puede ganar

PARÍS — Hace una década, la victoria del presidente de Estados Unidos Donald Trump generó una ola populista en Occidente. En este contexto, Europa se interroga si la contundente derrota de su Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato tendrá un efecto contrario en el viejo continente.

Los opositores europeos al populismo de derecha consideran que los resultados en EE. UU. son la última señal de que este movimiento está perdiendo fuerza. Desde abril, varios líderes populistas han sido desplazados del poder, entre ellos el húngaro Viktor Orbán, el serbio Aleksandar Vucic y el regreso de la familia Bolsonaro en Brasil ha sido frustrado.

"Cuando las grietas en el poder se vuelven más visibles, esto puede desencadenar un efecto en cascada", afirmó Péter Krekó, director del instituto Political Capital de Budapest.

En Francia, donde la nacionalista Marine Le Pen lidera las encuestas de cara a las presidenciales de dentro de seis meses, la situación es crucial. Estas elecciones podrían poner en manos de la extrema derecha el único arsenal nuclear de la Unión Europea y un derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

A pesar de las derrotas recientes del populismo, la ira que ha llevado a la caída de gobiernos en Budapest y Belgrado podría, paradójicamente, ayudar a Le Pen a alcanzar el poder, dado que su partido, Agrupación Nacional, nunca ha gobernado Francia.

Sin embargo, Le Pen enfrenta incertidumbres judiciales. El máximo tribunal francés debe pronunciarse sobre su apelación por una condena de malversación a principios de abril, justo semanas antes de la primera vuelta electoral; si se falla en su contra, podría presentarse a los votantes con una pulsera electrónica.

"Aún podrían impedirle postularse, y ahora los estadounidenses han dado esta suerte de reprimenda al populismo al estilo de Trump", comentó Carmen Artaza, una residente de París formada en EE. UU. "Eso sin duda la va a inquietar, a desestabilizar su campaña".

No obstante, el politólogo de Sciences Po, Gilles Ivaldi, advierte que "la extrema derecha todavía tiene el viento a favor".

Los analistas sostienen que los votantes que otorgaron a los demócratas el control de la Cámara de Representantes y el Senado en EE. UU. posiblemente castigaron más el desempeño de Trump, sobre todo en cuestiones económicas, que sus ideas de "Estados Unidos primero".

A pesar de esto, el populismo sigue cosechando triunfos. Desde mediados de 2025, candidatos con este perfil han llegado a la presidencia en Polonia, Chile y Colombia.

"La tendencia hacia la extrema derecha ha sido el rasgo definitorio de la política del siglo XXI", afirmó Daphne Halikiopoulou, profesora de política en la Universidad de York, en Reino Unido.

Sin embargo, en los últimos tiempos, las derrotas del campo populista antiliberal se han acumulado. "Las elecciones de mitad de mandato son un resultado muy favorable para el centroizquierda, y esto podría suponer un obstáculo para la extrema derecha", añadió.

Desde hace aproximadamente 18 meses, líderes o partidos que promueven políticas nacionalistas y antiinmigración han sufrido al menos ocho tropiezos en elecciones nacionales, incluyendo Rumanía, Países Bajos, Portugal, Hungría, Suecia, Serbia, Brasil y ahora EE. UU.

El mes pasado, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ganó por un estrecho margen a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Las elecciones recientes han debilitado a los partidos que se oponen a la inmigración. En Países Bajos, el partido de Geert Wilders perdió 11 escaños, mientras que en Suecia, los Demócratas de Suecia también sufrieron un revés similar.

Los resultados "muestran claramente que la política de extrema derecha no es popular", manifestó Aurélien Mondon, experto en política en la Universidad de Bath, en Reino Unido.

Incluso algunos en la derecha populista reconocen un patrón. Las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. "se suman a las derrotas de Bolsonaro y Orbán", escribió Markus Frohnmaier, un legislador del partido ultraderechista AfD.

La percepción de que cada derrota facilita la siguiente es creciente. "Los votantes necesitan creer que se puede derrotar a un régimen cada vez más autoritario y con vastos recursos", explicó Krekó. "Los resultados de mitad de mandato (en EE. UU.) ayudaron a crear esa sensación".

La izquierda francesa ha capitalizado estos resultados, mientras que la extrema derecha ha reaccionado con desinterés. "No hay inevitabilidad en la política", señaló Raphaël Glucksmann, candidato presidencial francés de centroizquierda, calificándolo como "un mensaje de esperanza para todos".

Agrupación Nacional, que celebró el regreso de Trump al poder el año pasado, ahora toma distancia. "Lo que ocurre en otros países no es asunto mío", declaró Jordan Bardella, presidente del partido, a la radio RTL.

El líder de los legisladores del partido en la Asamblea Nacional, Sébastien Chenu, describió la votación como "un rechazo a las políticas de Donald Trump" y culpó a la inflación y a los precios del combustible, exacerbados por una guerra con Irán.

En Alemania, la copresidenta de AfD, Alice Weidel, también atribuyó la derrota a "las desastrosas consecuencias de la guerra con Irán".

El mensaje de los nacionalistas europeos enfatiza que la derrota corresponde a Trump, no a ellos.

A pesar de sus tres intentos fallidos, Le Pen nunca ha estado tan fuerte, según las encuestas. Sin embargo, la carrera por la presidencia está abierta, con figuras como Jean-Luc Mélenchon, el ex primer ministro de centroderecha Édouard Philippe y Glucksmann entre los contendientes.

"Perder una elección es definitivamente una señal de declive. Pero no es una muerte súbita", afirmó Halikiopoulou. "En muchos casos, los partidos de extrema derecha están perdiendo porque sus competidores están adoptando sus posturas".

En Reino Unido, el Partido Laborista ha endurecido su postura sobre inmigración, especialmente bajo el liderazgo del ex primer ministro Keir Starmer, para contener a Reform UK, de Nigel Farage.

En Francia, el Senado aprobó recientemente un proyecto de ley del gobierno del presidente Emmanuel Macron que podría imponer multas de hasta 10.000 euros a quienes se unan a grupos violentos, una idea asociada a Le Pen.

El verdadero peligro, según Mondon, radica en "el fracaso de la élite dominante" para contrarrestar a la ultraderecha. La última década bajo el liderazgo de Macron ha normalizado los argumentos de la extrema derecha.

Para Le Pen, la lección de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. podría ser que no son tanto los populistas quienes pierden, sino quienes están en el poder. La insatisfacción con los gobiernos ha estado en aumento. En 2024, por primera vez desde que existen registros, cada partido en el poder que enfrentó elecciones nacionales en un país desarrollado perdió cuota de voto.

La extrema derecha está prosperando donde se encuentra en la oposición, como en Francia, Austria y Alemania, donde AfD obtuvo un récord del 43,8% en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt en septiembre.

La ira y el deseo de un cambio radical, personificados tanto por Le Pen como por Mélenchon, dominan actualmente la política francesa, según Ivaldi.

Las próximas elecciones demostrarán si "aún existe una barrera contra la extrema derecha", afirmó. En 2017 y 2022, los votantes de diversas tendencias políticas se unieron tras Macron para evitar que la extrema derecha alcanzara el poder.

Por ahora, Francia "podría estar viviendo su propio 'momento Trump', como EE. UU. en 2016", concluyó Ivaldi.

Los votantes han demostrado que pueden sacar a los populistas del poder. La incógnita es si podrán evitar que lo obtengan.

Halikiopoulou resumió la situación: "¿Fueron las elecciones de mitad de mandato un golpe masivo para Trump? Sí. ¿Fueron importantes? Absolutamente. Pero lo cierto es que Trump sigue en el poder".