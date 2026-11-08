La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático empieza este lunes en Turquía

FOTO: La cumbre climática COP31 comienza este lunes en Turquía con el financiamiento y la transición energética como ejes

Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) — La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) dará inicio este lunes en la ciudad turca de Antalya, donde delegados de casi 200 naciones se reunirán con el objetivo de alcanzar nuevos acuerdos enfocados en el financiamiento climático, la disminución de emisiones y la transición hacia energías sostenibles. Este encuentro se desarrollará en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y la ausencia de una delegación oficial del gobierno de Estados Unidos.

El evento se llevará a cabo hasta el 20 de noviembre y enfrenta el desafío de convertir los compromisos internacionales en acciones concretas para mitigar el calentamiento global, así como para asistir a los países más vulnerables a sus efectos.

La conferencia contará con un esquema de conducción innovador: Turquía asumirá la presidencia formal bajo la dirección de su ministro de Medio Ambiente, Murat Kurum, mientras que Australia, representada por su ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, liderará las negociaciones.

Uno de los temas centrales será el financiamiento de políticas climáticas, con un enfoque en los recursos que los países desarrollados deben movilizar para permitir que los países en desarrollo reduzcan sus emisiones y se adapten a fenómenos meteorológicos extremos.

En la COP29, celebrada en Bakú en 2024, se acordó movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales hacia 2035 para los países en desarrollo, dentro de un objetivo más amplio de alcanzar 1,3 billones de dólares anuales a través de diversas fuentes de financiamiento.

Sin embargo, las diferencias persisten sobre quiénes aportarán esos recursos y cuál será la proporción que provendrá de fondos públicos, préstamos o inversiones privadas. Otro punto de discusión será la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, un tema que genera tensiones entre los países productores de petróleo y gas y aquellos que abogan por una transición más rápida hacia energías menos contaminantes.

Entre las iniciativas que impulsará la presidencia turca, se destaca una propuesta para incrementar al 35% la participación de la electricidad en el consumo energético global hacia 2035, mediante una mayor adopción de fuentes renovables y tecnologías de electrificación.

La cumbre también se verá influenciada por disputas comerciales relacionadas con tecnologías limpias y mecanismos de ajuste de carbono aplicados por la Unión Europea, que han sido cuestionados por naciones como China e India.

La ausencia de una delegación oficial estadounidense será un reto para las negociaciones multilaterales, dada la relevancia económica y política de Washington y su rol como uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero.

La conferencia se desarrollará en un contexto de advertencias de Naciones Unidas sobre la insuficiencia de las políticas actuales para frenar el aumento de las temperaturas. Según las proyecciones de la ONU, las medidas climáticas vigentes conducirían a un calentamiento global aproximado de 2,8 grados hacia finales de siglo, muy por encima del objetivo de limitar el incremento a 1,5 grados establecido en el Acuerdo de París.

Los días 11 y 12 de noviembre se llevará a cabo una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, destinada a dar un impulso político a las negociaciones técnicas. La COP31 se presenta como una prueba de la capacidad de cooperación internacional para lograr acuerdos sobre financiamiento, energía y reducción de emisiones en un contexto de crecientes disputas económicas y políticas.