La Casa Blanca presentó un videojuego que simula la deportación de inmigrantes y desató críticas

FOTO: Manifestación contra los controles de inmigración en San Francisco, Estados Unidos.

La Casa Blanca ha lanzado un videojuego que ilustra la deportación de inmigrantes indocumentados, generando una ola de críticas en diversos sectores, según reportes de medios internacionales y la Agencia Noticias Argentinas.

Organizaciones de derechos humanos han expresado su rechazo inmediato a esta publicación, que surge en un periodo donde el gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado su programa de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes.

"Me da asco. Llevan años jugando con la vida de la gente y ahora hacen un videojuego con sus acciones", afirmó Amérika García Grewal, codirectora de la ONG Frontera Federation, con sede en Texas, en declaraciones a la AFP, según lo indicado por el sitio RFI.

La Casa Blanca defendió la creación del videojuego, señalando en un comunicado a la AFP que la iniciativa "resalta aún más el contraste entre una cultura 'divertida' y 'del éxito' y la oscura visión socialista que tienen los demócratas para Estados Unidos".

El juego, disponible en la página web oficial de la Casa Blanca, toma como referencia el clásico "Snake", utilizando gráficos retro. En esta dinámica, el jugador controla a un personaje que representa a Tom Homan, asesor principal en temas de inmigración del presidente Donald Trump, con el objetivo de capturar a la mayor cantidad posible de personas que hayan cruzado el Río Grande y deportarlas.

Adicionalmente, otro videojuego lanzado por la Casa Blanca se centra en la construcción de un muro en la frontera con México, un proyecto que Donald Trump ha promovido, inspirado en el popular juego "Tetris". El título de esta propuesta es igualmente provocador: "Protege la frontera de la horda que se avecina".

"Quienes lo diseñaron han perdido de vista lo que significa ser humano y preocuparse por los demás", añadió García Grewal, en una clara crítica hacia el enfoque del videojuego.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó recientemente un video que muestra la deportación de inmigrantes haitianos esposados, tras la revocación de un estatuto que les permitía permanecer legalmente en Estados Unidos. Este video, acompañado de música de fondo, ha sido calificado como degradante y racista por los detractores de Donald Trump.

Además, el DHS reportó haber arrestado a un número récord de casi 51.000 inmigrantes indocumentados durante el mes de agosto, según lo que indica el sitio francés. La estrategia de comunicación de la Casa Blanca parece emplear abiertamente el principio del "trolling" en redes sociales, buscando generar indignación y viralidad a través de contenido provocador.