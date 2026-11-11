La ANR decide expulsar a Santiago Peña en medio de crisis tras el escándalo de Ueno Bank

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR) ha decidido expulsar al ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, después de diez años de afiliación al Partido Colorado. Esta medida se produce en un contexto de crisis política y financiera, exacerbada por el cierre de Ueno Bank.

La resolución del Tribunal se da tras varias presentaciones de dirigentes y referentes del Partido Colorado que pidieron sanciones contra Peña por su desempeño durante su gobierno y las repercusiones del escándalo financiero, según reportes del diario Última Hora y de Noticias Argentinas.

Entre los principales promotores de la expulsión se encuentra Carmen Corina Alonso, miembro de la Junta de Gobierno de la ANR y ex directora de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) en el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Alonso formalizó el pedido de expulsión, argumentando que Peña ha defraudado la confianza del Partido Colorado, incumplido su juramento constitucional y causado un daño irreparable a la imagen del país y del partido. Asimismo, advirtió que su conducta pone en peligro las posibilidades electorales del coloradismo de cara a 2028.

Otro miembro del Tribunal, Sergio Fabián González Escobar, solicitó abrir una investigación preliminar sobre Peña y otros afiliados que podrían ser responsables de los hechos que afectaron al sistema bancario y financiero.

Este planteamiento también busca evaluar las acciones de afiliados colorados en el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y de Ueno Bank.

Las críticas no solo se dirigieron a Peña. El concejal de Itapúa, Canuto Choko Insfrán, pidió sanciones contra José Alberto Alderete, vicepresidente tercero de la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno, debido a su papel como asesor político del gobierno anterior.

Peña se afilió al Partido Colorado el 29 de octubre de 2016, mientras se desempeñaba como ministro de Hacienda en el gobierno de Horacio Cartes. Su ingreso al partido fue controversial, dado que anteriormente pertenecía al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Cartes promovió su incorporación y lo posicionó como su principal candidato para las elecciones presidenciales de 2023.

En su resolución, el Tribunal de la ANR sostiene que el partido "se vio gravemente afectado por hechos de carácter criminal" relacionados con la conducta del ex presidente, lo que consideran un motivo suficiente para su expulsión.