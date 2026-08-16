Kushner se reunió con Hamás en Egipto para impulsar la paz en Gaza y exigir su desarme

FOTO: Jared Kushner se reunió en Egipto con una delegación de Hamás y delegados de países mediadores para acelerar el proceso de paz en la Franja de Gaza.

Buenos Aires, 16 agosto (NA) -- Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión este domingo en Egipto con una delegación del grupo islamista Hamás, junto a mediadores egipcios y el coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente, Nickolay Mladenov. El objetivo del encuentro fue acelerar la implementación de la segunda fase del plan de paz estadounidense para la Franja de Gaza.

Durante la reunión, Jalil al Haya, dirigente de Hamás, reiteró el compromiso de su organización con el plan de 15 puntos propuesto por Trump, que busca aliviar el sufrimiento de la población y avanzar en la reconstrucción de Gaza.

Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, Kushner enfatizó la necesidad de un desarme total de Hamás y de que el movimiento no tenga participación en el futuro gobierno de Gaza.

Antes de este encuentro, el asesor de Trump se reunió con mediadores de Egipto, Catar y Turquía, así como con Mladenov, quien fue designado como alto representante para Gaza de la "Junta de Paz" creada por el mandatario estadounidense para facilitar la implementación del acuerdo.

Las discusiones se centraron en las acciones necesarias para acelerar la puesta en marcha de la segunda fase del plan, según lo informado por el Centro de Prensa de Egipto.

La jornada diplomática también incluyó un encuentro entre Kushner y el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, quien subrayó la importancia de que todas las partes cumplan con las obligaciones acordadas.

Paralelamente, el portavoz de Hamás, Hazem Qassem, declaró que estas reuniones forman parte de los esfuerzos diplomáticos para comunicar las supuestas violaciones israelíes y solicitar garantías sobre el cumplimiento de la hoja de ruta acordada por todos los actores involucrados.

Hamás había dado su visto bueno a finales de julio a un plan estadounidense destinado a iniciar la segunda fase del acuerdo, que incluye el desarme del movimiento islamista y la retirada de las fuerzas israelíes de la zona.

Sin embargo, estos esfuerzos diplomáticos se desarrollan en un contexto de creciente violencia. Este domingo, aviones israelíes atacaron una vivienda en el área de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, provocando varias lesiones, según informó Mahmud Basal, portavoz de la agencia de defensa civil de Gaza.

Según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamás, al menos 1.262 palestinos han perdido la vida debido a operaciones israelíes desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, cifras que son consideradas confiables por Naciones Unidas.